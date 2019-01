El patito que soñaba con ser como Donald

Si hay un lugar en el mundo donde los sueños se hacen realidad es Disneyland, en París. La edad aquí no importa; niños y adultos caen por igual rendidos a la magia que derrocha el parque temático y al encuentro con los personajes, sobre todo los históricos, de la compañía. Y, visto el último spot navideño, ese encanto no es algo que sólo cale entre los humanos. El anuncio no puede ser más tierno.

Un patito que soñaba con ser como Doland es el protagonista de esta historia. Se encuentra con un cómic que tiene al famoso pato de Disney en su portada y se queda impactado al ver el parecido entre ambos. Comienza a imitar sus gestos con una ternura que roba la sonrisa y no se separa del cómic hasta que un día lo pierde.

Y como los sueños se hacen realidad...