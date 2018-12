La sensual cuenta atrás de Cristina Pedroche para las campanadas

Cristina Pedroche no piensa en otra cosa. Las campanadas de Fin de Año están a la vuelta de la esquina y la presentadora madrileña calienta motores con una sensual fotografía que ha removido las redes sociales, tanto Twitter como Instagram.

Pedroche aparece en un salón de estilo clásico, con una voluminosa falda de plumas negras y sin llevar nada en la parte de arriba del cuerpo, cubriendo sus senos con las manos.

Las reacciones no han tardado en producirse y muchos usuarios han alabado la artística imagen que Pedroche ha compartido en las redes, como es el caso de Mimi, la cantante Lola Índigo.

te AMO — Lola Indigo (@lolaindigomusic) 21 de diciembre de 2018

Esta publicación se produce apenas unas horas después de que Pedroche anunciara, también a través de Instagram, que tiene trabajo para rato, puesto que ha vuelto a firmar con Atresmedia un contrato de larga duración.

«Aparecí por primera vez en televisión (con 21 añitos) a finales del 2009 en 'Sé lo que hicisteis'», y desde entonces «no he parado de trabajar. Soy una afortunada y estoy muy orgullosa de la trayectoria que he tenido y del futuro que me espera», un futuro cuyo hito más cercano serán las campanadas de fin de año en Antena 3.