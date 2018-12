Una empresa ofrece 80.000 euros a cambio de vivir un año sin smartphone

La empresa de aguas vitaminadas Vitaminwater ha propuesto un reto a los ciudadanos estadounidenses. Tal y como informa El País, la compañía ofrece un premio de 100.000 dólares, es decir, unos 80.000 euros, a quien sea capaz de estar 365 días con un teléfono de 1996 y sin usar bajo ningún concepto un smartphone.

La página web de la campaña hace la siguiente pregunta: ¿Sabías que una de cada dos personas dice que no podría vivir sin su smartphone? Para participar, debes residir en Estados Unidos, ser mayor de edad y usar tu teléfono móvil a diario. Además, los participantes deben publicar antes del 8 de enero de 2019 un tuit o un post en Instagram en el que expliquen en que ocuparán el tiempo que normalmente gastarían con su smartphone con los hashtags #nophoneforayear y #contest.

El tuit que anuncia el concurso ya cuenta con casi 2.000 reutits, 5.000 me gusta y cerca de 9.000 comentarios. El ganador tendrá prohibido durante un año tanto los smartphones como las tabletas de sus amigos. Pero sí podrá usar portátiles, ordenadores y dispositivos inteligentes como Google Home o Amazon Echo. Para confirmar que el concursante ha cumplido con la prueba, deberá someterse a una prueba de detección de mentiras.

we tried to get Brandon to make this deal, but he is too busy – will you turn off your phone for a year instead? #NoPhoneForAYear #contest https://t.co/RVTF0gytnv pic.twitter.com/wFFTXl0PBX