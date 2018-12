Famous se alza como ganador de OT 2018

Operación Triunfo 2018 ya tiene ganador. Famous se alzó con el triunfo en una reñida final gracias al 36 % de los votos, una mínima diferencia por delante de Alba, quien también recibió el calor del público y el 35 por ciento del apoyo de la audiencia.

Tras una ajustadísima votación y un final de infarto Famous recibió de manos de la anterior ganadora, Amaia, los 100.000 euros de premio gracias a su espectacular interpretación de 'And I am telling you I’m not going'.

???? ¡Y ahora, en el último Chat, la fiesta final! ???? Además, haremos la primera entrevista a nuestrx ganadorx tras su victoria y lx coronaremos como es debido ???? ¿Qué quieres preguntarle? ¡Envíanoslo a ???? 679257049 y con #OTChat! #OT18GalaFinal pic.twitter.com/x3W9CMBjj9 — OT 2018 (@OT_Oficial) 20 de diciembre de 2018

En tercer lugar quedó Natalia, y ambas dedicaron palabras de cariño a su paso por el programa y a la experiencia recibida.

La otra nota destacada de la velada fue el estreno en directo de 'Un nuevo lugar', el anticipo del primer trabajo discográfico de Amaia, que puso en escena junto a su guitarra, creando una atmósfera especial en el programa que le dio popularidad y acabó catapultándola hacia su participación en Eurovisión.