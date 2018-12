Reyes Magos o Papá Noel ¿a quién prefieren en Baleares?

Las Navidades están muy cerca y los más pequeños están esperando ansiosos la llegada de los regalos. En España no hay un acuerdo sobre quién entrega los juguetes a los niños, en algunas casas son Los Reyes Magos, en otras Papá Noel, en el País Vasco y en Navarra, el Olentzero y en Cataluña el Caga Tió.

Para saber qué figura navideña es la favorita de los niños españoles la página de ofertas, Blog de Chollos ha elaborado una encuesta a través de búsquedas por Internet, dando a conocer a quién esperan los niños en cada comunidad autónoma.

En general, los Reyes Magos y Papá Noel son esperados por igual en los hogares españoles. Durante las navidades del año pasado, en Canarias, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, Andalucía y La Rioja se realizaron el mismo número de búsquedas en Internet para saber más sobre los Reyes Magos que sobre Papá Noel.

Los niños murcianos, madrileños, extremeños, navarros, ceutís y melillenses sí tienen una clara preferencia por sus Majestades de Oriente a la hora de recibir sus regalos. Sin embargo, el lapón Papá Noel hace más felices a los más pequeños en la Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Aragón y las Islas Baleares. Las únicas excepciones, son las de los niños vascos y navarros, que prefieren que quien traiga un saco lleno de regalos sea el Olentzero por encima de cualquier otro personaje.

Melchor, el más querido

Los niños no tienen solo una clara preferencia por uno u otro personaje navideño, también tienen un Rey Mago favorito: Melchor. No hay comunidad autónoma en la que los niños no prefieran que sea este quien se cuele en su casa por las noche y deje las sorpresas cerca del árbol. Baltasar es el segundo Rey más popular, sobre todo en las Islas Canarias y en Ceuta. Mientras que Gaspar, y su barba castaña, no es el más querido en ninguna región española.