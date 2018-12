Cómo consiguió un padre que le echaran del grupo de 'Whatsapp' de la clase de su hija

Los grupos masivos de 'Whatsapp' son habitualmente un incordio, y no son pocos los que sistemáticamente los esquivan. Precisamente sobre esto versa una de las últimas historias de Twitter que se han hecho virales, en la que un padre narra cómo consiguió no marcharse del grupo de la clase de su hija por la puerta de atrás sino que lo expulsaran por la puerta grande, y con toda la razón del mundo pues fue él quien lo provocó, 'troleando' al administrador del grupo y a parte de los integrantes del mismo.

«Esto ha generado demasiadas expectativas y ya veréis que no es para tanto», anuncia el propio padre, quitándose mérito y spoileando a los que se disponen a leer su peripecia, una peripecia que con los días ha acumulado decenas de miles de retuits y 'me gusta'.

Bueno, pues como sois cientos los que me preguntáis cómo logré que me expulsaran del grupo de wasap de padres del curso de mi hija de P3, no me queda otra que explicarlo, pero os advierto que esto ha generado demasiadas expectativas y ya veréis que no es para tanto ???????? — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018

En realidad todo empezó en la reunión que se hizo en junio para darnos la bienvenida al colegio. Yo ahí ya me puse de mal rollo, porque detecté una cuchipandi de papis y mamis, unos quince, que ya se conocían de la guardería. Ya se estaban haciendo los dueños del cotarro. — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018

Se tuvo que votar delegado. Y este grupito, con risitas de complicidad, señalando a un papi: "¡el Alex, el Alex!". Ahí ya empecé a sentir bastante rechazo. Ellos lo decidieron. Pues vale. Pues el Alex. Que además es calvo. Con hija de tres años y calvo. Bien. — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018

A continuación, el delegado Alex nos pasó el papel para apuntar nuestros números. Claro, él iba a ser el administrador, por supuesto. Muy diligente, por cierto. Al cabo de una hora recibía el mensaje diabólico: "Has sido añadido al grupo ????????Los Pollitos de P3 ????????". Terror. — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018

Y empezó la pesadilla. Resulta que la cuchipandi se dedicaba a poner sus gracietas que solo entendían ellos. Incluso quedaban entre ellos desde el chat. Todo esto en julio. El curso ni siquiera había empezado. Recuerdo que pregunté una cosa sobre el cuaderno de inglés. Silencio. — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018

En un momento dado, cuando entré y me encontré 84 notificaciones, intervine. "Hola, ¿podríamos reservar este chat para asuntos del colegio, por favor?". Silencio. Al cabo de una hora, uno contesta: "Se puede silenciar...". Contesto: "Si se silencia ¿qué función hace entonces?". — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018

Me contesta otro: "La misma, lo vas mirando". Contesto: "Es que lo que molesta es la cantidad de mensajes que nada tienen que ver con el curso". Silencio.

Por la noche, otra vez. Venga a vibrar el móvil. Miro. Estaban organizando la barbacoa de mañana. La madre que los parió. — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018

Entonces envío un mensaje: "Cariño, ¿has colgado la ropa?". Mi mujer también está en el grupo, claro. Contesta ella: "Sí, pero el calzoncillo del niño lo he vuelto a meter, que no veas". Añado: "¿Voy haciendo la cena?". Mi mujer: "Vale, te voy pelando patatas". Añade uno: "Ey". — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018

Otro que no había intervenido nunca: "JAJAJAJAJAJA". Otro: "Tortilla con cebolla o sin cebolla". Empezaron a discutir sobre la tortilla. Se formó un debate impresionante. Y la cuchipandi callada. Yo me vine arriba. Envié la foto del negro de wasap. Ya sabéis. — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018

No tardaron en saltar varias mamis y algún aliado. Que qué vergüenza, que por favor, que qué me había pensado. Yo de vez en cuando añadía "jajajaja" y ya está. Intervino el administrador. "Cualquier otro mensaje de mal gusto y tendré que tomar medidas". Me la dejó botando. — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018

Contesté: "¿Que te tomarás medidas? Yo no lo haría, Alex, no creo que aguantes la comparación con el negro".

Al cabo de unos segundos: "Has sido expulsado del grupo". Lo mejor fue que no cayeron en la cuenta de que mi mujer todavía estaba, de hecho todavía está. — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018

Aunque no se ha dado a conocer nunca como la mujer del que la lió en el wasap. El debate que se generó a continuación fue de partidarios y detractores de mi causa. Y yo leyéndolo desde el móvil de mi mujer, me meaba. Hubo uno que dijo que echarme era de fascistas ???? — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018

Hace tres meses que comenzó el curso y no me saluda nadie, tampoco yo doy pie, siempre me mantengo alejado de los grupitos, me provocan urticaria. De hecho no sé ni quiénes son los papis de mi curso, me suena alguna cara, el único el calvo del Álex, el que me echó. A ese ni agua. — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018