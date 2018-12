¿Podemos utilizar 'Nitbona' y 'Nitvella'?

Apenas a una semana vista de la noche más mágica de la Navidad en Mallorca y de todo el año −con permiso de Fin de Año o la noche de Reyes−, llegan a nuestros oídos expresiones como «què faràs per 'Nitbona'?», o «ja saps quin vestit et posaràs per 'Nitvella'?», expresiones que a algunos les chirrían y que a tantos otros les parecen de lo más propias y naturales.

No se trata de vocablos tradicionales, probablemente no oirán a ninguna persona mayor llamar así a la noche antes de Navidad y a la última del año en curso; sin embargo, de un tiempo a esta parte gozan de una gran difusión en amplios ámbitos de Mallorca, especialmente entre la población más joven.

Este hecho, que los más viejos del lugar jamás hayan pronunciado 'Nitbona' o 'Nitvella', ya nos presenta una pista de la respuesta a la pregunta que encabeza este artículo. ¿Se pueden utilizar? Cada cual es libre de hacer con su vida lo que quiera, o pueda, faltaría más.

Sin embargo, si queremos expresarnos atendiendo a unos mínimos estándares de corrección lingüística no es lo recomendable. Y no lo es por un motivo muy claro y sencillo: se trata de dos barbarismos, consecuencia de una clara interferencia lingüística con los términos castellanos.

En este sentido, la herramienta de consultas lingüísticas en línea Optimot nos aporta una explicación más que completa acerca de esta cuestión.

Así, recoge que «las expresiones 'Nitbona' y 'Nitvella' son incorrectas para designar las noches que preceden a las festividades de Navidad y Año Nuevo. En catalán hay que decir Nit de Nadal y Nit de Cap d'Any, respectivamente. Si no se quiere hacer referencia específicamente a la noche sino a todo el día, se pueden utilizar las formas descriptivas: víspera de Navidad/ de Año, vigilia de Navidad/ de Año, ayuno de Navidad/ de Nochevieja».