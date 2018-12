El padre de Meghan Markle apela a la reina Isabel para retomar el contacto con su hija

El padre de Meghan Markle apeló directamente a la reina Isabel el lunes para que intercediera y pusiera fin al distanciamiento con su hija, la esposa del príncipe Enrique.

La exactriz estadounidense, ahora duquesa de Sussex, se casó con Harry, nieto de la reina y sexto en la línea de sucesión al trono, en una espectacular ceremonia en el castillo de Windsor en mayo.

Pero los preparativos de la boda se vieron ensombrecidos por la ausencia de su padre, Thomas, exdirector de iluminación de telenovelas y comedias televisivas en Estados Unidos, que anunció que no asistiría varios días antes de la ceremonia tras someterse a una cirugía de corazón.

El padre de Meghan dijo que no había tenido contacto con su hija durante meses y que los repetidos mensajes de texto no habían recibido respuesta.



Cuando se le preguntó qué mensaje tenía para la reina Isabel, de 92 años, Thomas Markle dijo: «Apreciaría cualquier cosa que pueda hacer y supongo que a ella le gustaría ayudar a resolver los problemas familiares».

«Todas las familias, reales o no, son iguales y deberían estar todas juntas, especialmente en estas fechas», añadió Markle.

Markle dijo que Meghan, de 37 años, no le había enviado una tarjeta de Navidad, pero que tenía la esperanza de que en algún momento pudieran rehacer su relación.

«Por favor, ponte en contacto conmigo», dijo en referencia a Meghan. «Quiero mucho a mi hija y ella tiene que saber que... Envíame un mensaje de texto».

«Todo lo que puedo decir es que estoy aquí, ella lo sabe y me he acercado a ella y necesito que me contacte. La quiero mucho», dijo Markle. «Esto no puede durar siempre».

Harry, de 34 años, y Meghan están esperando su primer hijo para la primavera boreal de 2019.

«Ciertamente espero que todo vaya bien y que tengan un bebé hermoso y poder ver a un pequeño Meghan o un pequeño Harry. Sería muy bueno y espero que suceda», dijo Markle. «Creo que será una gran madre».