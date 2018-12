Un belén muy autóctono

La ruta de belenes para la Navidad en Mallorca cuenta con el belén del Consell, con un marcado acento autóctono. Es la primera vez que se presenta el gran belén de Maria de la Salut, pueblo natal de la madre del presidente de la institución, Miquel Ensenyat. Su autor, Nadal J. Ferriol, creó su primera figura en 2007 y, desde entonces, lo ha ampliado hasta adquirir las espectaculares proporciones actuales. «El pasado año el presidente lo vio en Maria y dijo que lo montáramos en el Consell de Mallorca. Yo había participado en el de Cort y ha sido una gran satisfacción presentar este belén en Palma».

Esta parada de la ruta de belenes de Mallorca representa un compendio completo de los edificios más representativos de esta localidad del Pla de Mallorca, con escenas típicas de la ruralia. En una superficie aproximada de 50 metros cuadrados, reúne unas 150 figuras de barro cocido junto a la reproducción fidedigna del Molí d’en Cotó en movimiento, la iglesia de Maria, el Ayuntamiento, la antigua Escola dels Nins con 5.500 tejas hechas a mano una a una y con la vista de un aula; las casas de Can Gaspar y Can Ribes; el café de Can Tomeu, con su clientela en el interior; la païssa de Can Jordà, los antiguos rentadors y la característica torre atalaya de Roqueta. Todo ello conforman el escenario paisajístico del belén.

A él se añaden escenas de Mallorca como el ball de bot, una colla de dimonis, un puesto de mercado a cargo de pageses con su traje popular en la venta de productos alimenticios de la Isla, una sínia con un ase en rotación, unas matances, unos Reyes Magos con el vestit a l’ample, o un grupo de monjas.

Este belén estuvo expuesto en la iglesia de Maria de la Salut de forma más generalista y también en el bar de Can Tomeu, en 2014. En el Consell de Mallorca estará abierto al público hasta el día 7 de enero, de lunes a sábado de 9 a 20 horas y los domingos y festivos de 17 a 20 horas.