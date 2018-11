La mayoría de los españoles desayunan mal

Tres de cada cuatro españoles desayuna 'mal' y, además, más de un 60% no varía nunca esta comida, según el estudio 'Descubriendo el momento desayuno', de Calidad Pascual, que revela que el 98% de los españoles adultos desayuna habitualmente, pero solo el 25% lo hace bien.

Desayunar bien implica incorporar más combinaciones de alimentos ricos y saludables y también variarlo, al igual que en la comida y en la cena. «Cuanto más se varíe el desayuno, más orientados estaremos a una dieta saludable», han subrayado desde la empresa, se ha propuesto ayudar a cambiar los hábitos de salud entre los ciudadanos. Para ello ha lanzado el proyecto 'Vive tu Salud', que nace para dar visibilidad al compromiso de Pascual con la salud de la sociedad y «ayudar a los ciudadanos a pasar de la teoría a la acción».

Según las conclusiones del estudio, la mayor parte de la población española no varía sus hábitos de desayuno entre semana ni en fines de semana, aunque cerca de un 45% asegura que le gusta cambiar de vez en cuando sus desayunos.

El presidente de Calidad Pascual, Tomás Pascual, ha declarado que la pretensión es ayudar al conjunto de la ciudadanía a mejorar su salud en su día a día a través de los productos Pascual, así como con herramientas, ideas y consejos. «El primer paso que daremos será para mejorar el hábito del desayuno, ya que hemos detectado que el 75% de la población puede mejorarlo», ha añadido.

No existe un único desayuno saludable, por lo que Pascual pone a disposición a través de su web de herramientas personalizables para desayunar de forma diferente, variada y equilibrada, según las necesidades de cada persona -sin gluten, sin lactosa, vegetariano, vegano, etc.- así como tiempo, estilo de vida, edad, etc.

Además, el usuario también podrá valorar si su desayuno actual cumple con las características necesarias y crear nuevas opciones, así como una guía para hacer la lista de la compra. Igualmente, se pondrá a disposición del ciudadano una dietista-nutricionista para que pueda consultar todas sus dudas.

Pascual cuenta para este programa con diferentes embajadores que conciencien de la importancia de cuidar la salud y cambiar los hábitos ya mencionados. Entre ellos se encuentra, Lucía Martín-Portugués, esgrimista del Equipo Olímpico Español, que reflexiona sobre la disciplina de un deportista y aboca a alimentarse con inteligencia; o Gerard Descarrega, atleta del Equipo Paralímpico Español, que explica el valor de una buena alimentación para un deportista de élite y recuerda que «todos debemos comer bien y hacer deporte».

El chef Sergio Fernández, por su parte, da consejos para preparar el desayuno «más gourmet, variado y divertido de manera rápida"; mientras que Cristina Lafuente, dietista-nutricionista explica los grupos de alimentos que debería contener un desayuno saludable; y Miguel Ángel Velázquez, coach y director del Centro de Investigación en Valores (CIVSEM) reflexiona sobre el amor propio para lograr una vida sana y equilibrada.