¿Sabes preparar bien la maleta cuando te vas de viaje?

El puente de la Constitución y la Navidad se acercan, fechas en las que muchas personas se irán de viaje para visitar a la familia o a los amigos. Seguro que a lo largo de tu vida has preparado muchas maletas, ¿pero lo has hecho de la forma correcta? En este vídeo te explicamos cómo preparar tu equipaje para no dañar tus prendas y optimizar al máximo el espacio.

Por otro lado, existen una serie de trucos para no olvidarnos nada cuando nos vayamos de viaje. Las pautas básicas son:

- Hacer una lista con todo lo necesario.

- Evitar preparar el equipaje en el último momento.

- Llevar prendas y conjuntos en colores neutros que combinen entre sí.

- Tener en cuenta el destino al que vayas cuando prepares tu maleta, ya que no es lo mismo ir a la playa que a la montaña.

- Y fundamental, no olvidar la documentación.

También es muy importante seguir la normativa que marcan las aerolíneas para viajar. Hay que tener en cuenta que en el equipaje de mano hay una serie de artículos prohibidos. No se pueden introducir en el avión objetos con punta afilada o borde cortante, herramientas que puedan causar heridas graves, sustancias y dispositivos inflamables, sustancias tóxicas, además de, obviamente, armas de fuego. También está limitada la cantidad de líquidos, geles y aerosoles, en envases individuales de capacidad no superior a los 100 mililitros.

Los aparatos eléctricos o electrónicos están permitidos en el equipaje de mano, pero deben ser mostrados por separado y fuera de sus fundas en las bandejas de seguridad.

Respecto a la dimensión, las maletas de mano no deben superar por lo general los 115 centímetros de alto y de largo, y el peso total de todos los bultos no puede sobrepasar los 12 o 18 kilos según el tamaño de la cabina del avión.

Por su parte en el equipaje facturado, se prohíben las baterías de litio fuera de los dispositivos electrónicos, los cigarrillos electrónicos, las piezas de un motor que hayan contenido combustible, los corrosivos, el material radiactivo además de los materiales inflamables, explosivos y los gases.

Se puede consultar toda la normativa en la web oficial de Aena.