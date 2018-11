Los grupos Mega Kidz y The Rebel Society de la academia de baile Empire of Dreams participarán en el World of Dance en California

El esfuerzo de los últimos doce meses ha tenido su recompensa para los dos grupos de bailarines pertenecientes a la academia Empire of Dreams que participarán en el World of Dance que se disputará a finales del mes de julio en Pasadena (California).

Mega Kidz está formado por niños y jóvenes de 11 a 17 años, y The Rebel Society, por adultos, aunque también hay algunos integrantes del primero. El pasado 3 de noviembre se celebró en Zaragoza una prueba clasificatoria internacional para el campeonato mundial. No bastaba con ganar. Había que lograr una puntuación mínima de 80 sobre 100. «Sólo había plazas para los tres primeros, pero siempre y cuando consiguieran esta puntuación mínima, que no era nada fácil», comenta Sebastián Linares, el capitán de los coreógrafos de la academia.

El jurado se fijó sobre todo en la sincronización, estilo, puesta en escena y vestuario. «El primer concepto es el más importante porque es complicado que grupos de más de 30 personas bailen al unísono», explica Linares, quien abrió la academia en el año 2016 junto a Sandra Hernández.

Cada coreografía tenía una duración de unos seis minutos, donde se mezclaban ritmos musicales y estilos de baile dentro de la danza urbana.

«Más que buena forma física hay que tener sobre todo resistencia, por que el ritmo es muy alto», dice Linares.

No es la primera vez que esta academia hace méritos para participar en un mundial. «A California hemos ido en tres ocasiones pero el año pasado, a pesar de tener plaza, no pudimos acudir porque nos resultó imposible costearnos los viajes», explica Sandra Hernández. Cada viaje cuesta alrededor de 2.000 euros y para el año que viene creen que acudirán «porque cuando se hicieron los grupos ya se sabía que había opciones de acudir al mundial y los padres son conscientes del esfuerzo económico que deberán hacer», añade.

Además, ya están haciendo toda clase de rifas, sorteos y demás actividades destinadas a que el desembolso de las familias sea el menor posible.

Lydia Martorell pertenece a The Rebel Society, tiene 26 años y cuenta con su propia academia de baile en Can Picafort. «Bailo desde los 12 años muchas horas a la semana, y tengo la suerte de vivir del baile». Álvaro López, de 14 años, pertenece a Mega Kidz, pero también bailará en Pasadena con los mayores. «Sólo en la academia bailo 13 horas a la semana y luego otras en casa. Me gusta mucho, pero en principio no creo que me dedique a ello cuando sea mayor. Hoy por hoy me gustaría estudiar Marketing y Comunicación de Moda».