Carmen Borrego cambia de 'look'

Carmen Borrego, la mayor de las hermanas Campos, ha sorprendido con su atrevido cambio de look. La colaboradora de televisión ha aparecido este martes en el programa Sálvame con un aspecto muy similar a su hermana y un arriesgado corte de pelo.

‘Desafío Borrego’ es una sección del programa de televisión que consiste en que la tertuliana se somete a cambio tanto a nivel físico como mental.

En esta ocasión, el estilista Manuel Zamorano ha sido el creador de la propuesta, que no ha convencido demasiado a la interesada. «Me parezco mucho a una que yo conozco», decía Carmen que no paraba de mirarse: «No paro de mirarme y no reconocerme, me estoy volviendo loca».

Parece que el estilista consiguió que a Carmen le gustase el vestido largo verde y con escote pero no acertó con el peinado. La hija de María Teresa Campos se sometió el pasado mes de agosto a una compleja operación de un lifting de cuello y un retoque de cejas y párpados.