Hoy es Martes y 13, ¿desafías a la mala suerte?

No hay supersticioso de libro que esta jornada no haya echado mano de todo aquello que conoce para ahuyentar al mal fario y superar sin novedades este Martes y 13. La creencia de que este día de la semana, acompañado por el 12 +1, trae mala suerte dicen que tiene sus orígenes en la religión, el tarot y en las culturas antiguas, pero no deja de ser un mito sin fundamento científico.

A la frase 'En martes y 13 ni te cases ni te embarques ni de tu casa te apartes', le han surgido muchos detractores que desafían a la creencia y se casan este día, planifican un viaje o algún acontecimiento importante.

Pero, ¿por qué Martes y 13?

El número 13 ha sido considerado de mal augurio desde la antigüedad. Así se relaciona con los 13 comensales de la Última Cena, con los 13 espíritus malignos de la Cábala o el capítulo 13 del Apocalipsis, que corresponde al anticristo. Asimismo el número 13 en el tarot es la carta de la muerte.

¿Y el martes? Entre otras cuestiones, porque Marte es el Dios romano de la guerra, el martes está regido por el planeta rojo, el de la destrucción, la sangre y la violencia.

