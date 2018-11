Joaquín 'El Prestamista' y su esposa viajan a Tailandia y Dubai a grabar

Los Fernández –o sea, Joaquín ‘el Prestamista’, y su esposa, Loli–, con Mariano, compadre de aquel, que forman parte de una de las familias de la serie de Cuatro Gipsy Kings– se van a Tailandia y luego a Dubai –o antes a Dubai y luego a Tailandia– a seguir rodando capítulos para lo que será la quinta temporada de esta serie que tantos éxitos está teniendo, ya que no solo es seguida por los gitanos, que la siguen –incluso algunos la critican por no sentirse identificados con ella–, sino también por los payos, pues divertida sí que lo es un rato.

Antes de viajar a Oriente, nos consta que los Fernández, con el equipo de grabaciones del programa, han estado rodando en algún lugar la UIB durante unos días.

Como acostumbra cuando le preguntan por el programa, Joaquín, ayer a mediodía y a punto de subirse al avión que los llevaba a Madrid –para, desde ahí, volar hacia el Esta asiático–, nos dijo que no sabía nada. Nos pareció normal, ya que la productora no quiere que nadie que participe en la serie adelante nada que tenga que ver con ella. Pero como la Universitat es muy grande y hay tanta gente en ella, un rodaje, por muy discreto que pueda ser, no pasa nunca desapercibido. Y así ha sido.