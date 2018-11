Doce desayunos en Palma para chuparse los dedos

Un buen día empieza con un buen desayuno. Comenzar el día con la tripa lleva y en un sitio agradable es uno de los mayores placeres, un rico almuerzo ayudar a cargar la pilas y afrontar de forma diferente la jornada.

En Palma existe un montón de lugares en los que tomar un desayuno para chuparse los dedos. Aquí seleccionamos treces sitios en Palma que ofrecen unos almuerzos que no puedes dejar de probar.

■ Café Riutort (Carrer del Carme, 21). Es una cafetería especializada en café, allí podrán encontrar de todo tipo y elaborados con mimo y cuidado. Para acompañar el café encontrarán una selección de dulces y tostadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cafè Riutort (@caferiutort) el 4 Abr, 2017 a las 12:37 PDT

■ Mama Carmen’s (Carrer de Cervantes 21 Bajos). Este local situado en Santa Catalina ofrece desayunos elaborados con productos ecológicos, cuentan opciones vegetarianas y veganas y, además, todos sus platos son muy instagramebles. Sus desayunos tienen una estética tan cuidar que es inevitable fotografiarlos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mama Carmen Coffee&Kitchen (@mamacarmenpalma) el 13 Oct, 2018 a las 7:49 PDT

■ Café Cala Coffee (Plaça Nova Ferreria). En café del centro de la ciudad ofrece una variedad de desayunos y cafés para empezar el día con energía mientras lee la prensa o charla con un amigo.

■ Es Vaixell (Vicari Joaquim Fuster, 13). Aquellos que son más de salado que de dulce, en es bar de Es Portixol podrán almorzar de un tradicional llonguet. Este local destaca por su variedad en estos populares bocadillos de Palma, aunque además también cuentan otras opciones como tostadas o repostería.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Es Vaixell (@esvaixell) el 13 Abr, 2018 a las 11:54 PDT

■ Rolling Ice Cream (Cícero, 12 Can Pastilla). Crepes, batidos de fruta natural, frappes, ensaladas de fruta, cafés, una variedad de cereales y tortitas americanas son algunas de las propuestas que tiene este local en su carta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rolling Ice Cream (@rolling_ice_cream) el 20 Dic, 2017 a las 7:39 PST

■ Mariolas Bakery (Calle Set Cantons, 6). Este local está especializado en la elaboración de productos americanos. Allí encontrarán tortitas, gofres, magdalenas de todo tipo y unos enormes batidos de variados sabores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariola's Bakery (@mariolasbakery) el 7 Sep, 2018 a las 12:15 PDT

■ Rosevelvet Bakery (Carrer missió 15). Esta pastelería llama la atención por las tartas expuestas que se pueden ver desde la calle. Pero aquí no sólo encontrarán dulces, los desayunos con huevos poché son los reyes de este local. Los platos donde ellos son los protagonistas van acompañados de aguacate o la rúcula, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosevelvet Bakery (@rosevelvetbakery) el 24 Mar, 2017 a las 2:36 PDT

■ Can Joan de S’aigo (Calle Can Sanç, 10 - Calle del Baró de Santa Maria del Sepulcre, 5). Uno de los lugares más típicos de Palma para ir a desayunar. Por mucho que pasen los años, Can Joan de S'aigo sigue siendo unas de las propuestas de éxito asegurado. Allí encontrarán helados de fruta de temporada, ensaimadas y dulces típicos mallorquines, entre otras cosas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Can Joan de s'Aigo (@canjoandesaigo) el 22 Nov, 2017 a las 2:00 PST

■ Pastelería Chantilly. Este establecimiento del barrio de Santa Catalina ofrece una gran variedad de pastelería francesa, aunque también ofrecen otros productos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Юля (@julia96julia) el 2 Sep, 2018 a las 3:41 PDT

■ La Molienda (Carrer Bisbe Campins 11). Su cocina está enfocada a los desayunos y se fundamenta en el uso de materia prima ecológica, local y de temporada, con la que intentan «fomentar un consumo sano y responsable». Además, ofrecen cafés de especialidad y origen procedentes de micro tostadores españoles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Molienda (@lamoliendapalma) el 7 Jul, 2018 a las 2:53 PDT

■ Mise en Place (Plaça Major, 10). Esta céntrica cafetería cuenta con una gran variedad de dulces elaborados artesanalmente, entre ellos destacan los cruasanes de chocolate o el de té matcha. También podrán almorzar tostadas saladas, como la de salmón y queso fresco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mise En Place (@_mise_en_place_) el 17 Dic, 2017 a las 10:23 PST

■ Cachivache Café (Carrer de la Emperadriu Eugenia, 7). Esta cafetería, situada por la zona de s'Escorxador, es un lugar en el que empezar el día con buen pie. Batidos de sabores, cafés, en ambiente rodeado de libros, es lo que encontrarán allí.