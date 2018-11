Un perro muere de un ataque al corazón por culpa de los fuegos artificiales

Un perro ha muerto en Manchester al sufrir un ataque al corazón causado por el fuerte estruendo de los fuegos artificiales lanzados con motivo de las festividades del 5 de noviembre, conocida popularmente como la noche de las hogueras.

El perro, de nombre Winston, vivía en el refugio Dogs 4 rescue y había sido víctima de maltrato en Bulgaría. Este lunes, cuando comenzaron a sonar los petardos y los fuegos artificiales, el can entró en pánico y tuvo un infarto del que ya no pudo recuperarse, según recoge The Sun, publicación que apunta que al perro le habían diagnosticado una afección cardíaca y estaba tomando medicamentos.

La muerte de Winston ha reabierto el debate sobre la prohibición de la venta de fuegos artificiales al público.

En los últimos cinco años, apunta The Sun, Dogs 4 rescue ha recibido hasta 2.300 llamadas relacionadas con los fuegos artificiales.

En su perfil de Facebook han relatado la historia de Winston.