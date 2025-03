Toyota renueva la gama Yaris Cross

oyota ha presentado recientemente la gama Yaris Cross 2025, uno de los modelos de más éxito dentro del segmento SUV B incorporando la motorización Hybrid 130 e introduciendo nuevos equipamientos. El acabado Style presenta en su exterior una actualización de las llantas de 18», que pasan a tener un diseño como el que tenía el acabado Premiere Edition de la gama anterior. Así mismo, lleva incorporada llave inteligente digital. La tapicería es de cuero parcial negro.

El acabado Style Plus, paquete adicional a Style, también incluye cambios en su diseño exterior e interior, destacando el color exclusivo Urban Khaki bitono en Style Plus Premiere. La gama 2025 Yaris Cross se completa con el acabado GR SPORT y una carrocería bitono, incorporando un nuevo diseño de llantas mecanizadas de 18» exclusivas así como la introducción de la llave inteligente digital de serie. A su vez, la tapicería también cambia y como novedad tiene logo de GR SPORT estampado en el reposacabezas. No faltará un nuevo color Gris Trueno, que será exclusivo para esta versión.

El Yaris Cross está disponible desde 27.300 euros.