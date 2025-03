Toyota C-HR+

Pese a que Toyota no ha sido una marca que haya apostado de forma decidida por los modelos 100 % eléctricos y ha preferido centrarse en los híbridos, ello no significa que no haya seguido trabajando para ofrecer, a medida que la demanda vaya aumentando, modelos de 0 emisiones. Y el último ejemplo lo tenemos con el C-HR+, un vehículo desarrollado sobre la base del conocido SUV que llegará a finales de año disponible con tres niveles de potencia y dos baterías diferentes y que podrá disfrutar de hasta 600 km de autonomía.

La base estética del nuevo modelo es la del exitoso C-HR que tantas alegrías ha dado a la firma nipona si bien ha sido desarrollado de forma independiente sobre la plataforma específica para vehículos eléctricos con batería e-TNGA de Toyota adoptando una carrocería e interior únicos. Como suele ser habitual en este tipo de coches, estéticamente destaca por su imagen limpia y sencilla pero transmitiendo un gran dinamismo. Su longitud se sitúa en 4,520 mts por lo que competirá en el segmento C del mercado. El diseño del paragolpes, la parrilla y los faros frontales son exclusivos de este modelo, resaltando su elegante silueta de crossover coupé , destacando la elegante forma del techo que se consigue sin sacrificar espacio superior para las plazas traseras.El estilo del vehículo se refuerza mediante unas distintivas líneas de carácter, claramente definidas en la parte posterior, que se fusionan de forma natural con el diseño frontal. La imagen posterior también presenta elementos específicos entre los que destacan los sofisticados faros 100% led. El pronunciado ángulo de la luna trasera y la perfecta integración del alerón posterior potencian aún más el dinamismo del modelo. Amplitud interior Otro de los puntos a resaltar es su moderno interior que se ve resaltado por su iluminación ambiental que aporta un toque de sofisticación. Con una distancia entre ejes de 2.750 mm el C-HR+ ofrecerá una gran habitabilidad para los pasajeros, con un generoso espacio superior y una distancia de 900 mm entre los de delante y los de detrás. Unas cifras superiores a lo que suele ser habitual en su segmento. Destaca su maletero, que tendrá una capacidad de 416 litros lo que no está nada mal para un vehículo eléctrico de su categoría. En cuanto al equipamiento, a falta de concretar de forma definitiva su dotación de serie, la firma asiática anuncia algunos elementos como dos cargadores inalámbricos para smartphones y puertos USB en la parte posterior del habitáculo o un techo panorámico. Pero sin duda, el principal punto de interés del nuevo modelo se centra en su propulsión 100 % eléctrica que le permitirá convertirse en el tercer modelo de Toyota para este segmento juntamente con el bz4X y el Urban Cruiser. Dos baterías Toyota comercializará el nuevo C-HR+ con dos baterías diferentes para poder cubrir las necesidades de sus clientes. La más sencilla tendrá una capacidad de 57,7 kWh (capacidad bruta) exclusiva para el modelo de tracción delantera, y para los que quieran mayor autonomía y potencia, el fabricante nipón ofrecerá una segunda variante de 77 kWh que estará disponible tanto con tracción delantera como para la variante de tracción total. Aunque todavía no se han homologado las cifras, la marca asiática anuncia una autonomía que podrá alcanzar hasta los 600 km en la versión de tracción delantera y batería grande. En cuanto a potencias, Toyota ha dotado al C-HR+ con tres opciones a elegir, todas ellas con un rendimiento considerable. Prueba de ello es que la más sencilla, desarrollará 167 cv con la batería de 57,7 kWh. Para los que quieran mayores prestaciones, el nuevo SUV eléctrico combinará la batería de 77 kWh con un propulsor de 224 cv. Finalmente, la gama se completará con la versión de tracción total, con la misma batería que el anterior, pero que gracias a un según propulsor en el eje trasero, ampliará su potencia hasta unos espectaculares 343 cv lo que le permitirá acelerar de 0 a 100 km en apenas 5,2 segundos. Con la excepción de los modelos deportivos GR, el C-HR+ será el más potente de toda la gama. El vehículo equipará de serie un cargador a bordo de 11 kW, mientras que el acabado High ofrecerá una unidad de 22 kW. La carga rápida CC puede alcanzar valores de hasta 150 kW en corriente continua lo que permitirá recargar de forma rápida y eficiente. Resalta que, gracias al diseño de la batería de alto voltaje y su control electrónico, se limitará el deterioro de la capacidad inicial para que esta se mantenga por encima del 70 % incluso tras haber circulado durante 10 años o 1 millón de km.

No obstante, Toyota ofrecerá una garantía oficial durante 8 años o 160.000 km. Adicionalmente, realizando la revisión anual del vehículo en un concesionario oficial de la marca, esta garantía aumentará hasta 10 años o 250.000 km.