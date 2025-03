Citroën presentó el nuevo C3 en Mallorca

Con el lanzamiento el 2024 del nuevo C3, Citroën tiene como objetivo convertirse en uno de los modelos de referencia dentro de su segmento en nuestro país. Y con la finalidad de presentarlo a los medios de Mallorca, el director de comunicación de la firma francesa José Ángel López Tens se desplazó esta semana a la isla para que, con la colaboración del concesionario Stellantis & You, tuviéramos ocasión de conducir las diferentes versiones disponibles. La gama C3, que ha sufrido un cambio de diseño total, arranca con la versión 1.2 Turbo que desarrolla 100 cv y que incluye tres variantes, You, Max y Plus con un precio de entrada a partir de los 15.240 euros.

Para los que quieran disfrutar de la etiqueta Eco, la firma del doble chevron ofrece el C3 1.2 Hybrid, provisto de una transmisión automática de doble embrague e-DCS6 que ofrece la misma potencia pero unas cifras de consumo aun 10 % menor que el anterior. La oferta incluye 3 niveles de equipamiento, Max, Plus y una denominada Bussines para una clientela profesional. El precio arranca a partir de los 19.700 euros. En cuanto a la versión eléctrica, el Citroën Ë-C3 quiere convertirse en uno de los modelos líderes dentro de su segmento. Y para ello adopta un propulsor que desarrolla 113 cv complementado con una batería de 44 kWh que le permite ofrecer una autonomía que alcanza los 326 km. Además, puede pasar del 20 al 80 % de carga en menos de 26 minutos. Su precio, desde 23.800 euros sin el plan Moves. Próximamente llegará una variante con una batería de menor capacidad, unos 200 km, que estará disponible por unos 20.000 euros que se reducirán a unos 13.000 con las promociones.