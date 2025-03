Aunque las marcas apuestan cada vez menos por el segmento de los descapotables, Mini ha querido mantener su presencia con el nuevo Cooper Cabrio. Un modelo que mantiene el encanto que siempre lo ha caracterizado y que llega disponible con tres variantes de combustión de brillantes prestaciones incluida la JWC que ofrece unos excelentes 237 cv.

Estéticamente, el nuevo cabrio de Mini se caracteriza por sus típicos faros redondos y la parrilla octogonal delantera de renovado diseño que abarca las amplias entradas de aire en color plata vibrante o negro azabache de alto brillo. Los faros led estándar con luces distintivas están disponibles en tres versiones para realzar el carácter del vehículo.

Una animación de bienvenida y despedida especialmente orquestada, con el logotipo de MINI proyectado en el suelo del lado del conductor y del acompañante, le dan un toque especial. Lateralmente, las líneas puras de la carrocería deportiva se caracterizan por el llamativo contraste entre los voladizos cortos y la larga distancia entre ejes.

Finalmente, la zaga destaca por el diseño de las luces traseras led alineadas verticalmente y está dividida por una tira de manillar negra con el llamativo emblema del modelo, cuya alineación horizontal realza la imagen del vehículo.

Capota de lona

Por lo que a su capota respecta, Mini ha equipado el nuevo modelo con un sistema de accionamiento eléctrico y extremadamente silencioso con el que el techo plegable se puede abrir completamente en 18 segundos, incluso a velocidades de hasta 30 km/h. Al mismo tiempo, se bajan las rejas y las ventanillas laterales para ofrecer una vista completamente despejada de los alrededores. El proceso de cierre tarda tan solo 15 segundos apretando un simple interruptor. Para facilitar que los ocupantes disfruten de aire fresco, el techo corredizo se puede abrir hasta una longitud de 40 centímetros, independientemente de la velocidad. Otro detalle a destacar para una mayor seguridad es que el sistema de protección contra vuelcos integrado, que se encuentra oculto detrás de los reposacabezas de la parte trasera vehículo se activa automáticamente en cuanto el sistema electrónico de seguridad central detecta un riesgo de vuelco.

Centrándonos en el interior la marca británica ofrecerá tres acabados diferentes para elegir. El clásico incorpora volante de tres radios con una banda textil con aspecto de piel y costuras decorativas de colores. Además, una superficie tejida en negro y azul en el panel de instrumentos y las puertas ofrece un atractivo contraste con los asientos. En la versión Favoured, el panel de instrumentos está tapizado en tela de pata de gallo gris-beige. La superficie tejida de los paneles de las puertas continúa con el agradable diseño interior. Finalmente, el acabado JCW incorpora una combinación de tejido de punto multicolor y una piel sintética negra con costuras rojas. El volante deportivo sustituye el radio de las seis en punto por una correa de piel negra con costuras rojas para que combine con la combinación de colores específica de la moldura.

Motores potentes

El fabricante del Grupo BMW ha equipado el nuevo Mini Cooper con tres potentes motorizaciones de gasolina de 2.0 litros. La versión de entrada, denominada C, desarrolla 163 cv lo que le permite alcanzar los 220 km/h y acelerar de 0 a 100 km/h en 8,2 segundos con un consumo medio de 6,5 litros/100 km. El siguiente escalón lo constituye el Mini Cooper Cabrio C que mejora su rendimiento hasta ofrecer unos excelentes 204 cv. Por ello no debe extrañarnos que sea capaz de acelerar de 0 a 100 km en apenas 6,9 segundos y que pueda alcanzar los 237 km/h. Finalmente, para los que quieran disfrutar de unas prestaciones superdeportivas, la firma británica comercializará el conocido acabado JCW que amplía su potencia hasta los 237 cv.