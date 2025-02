Con el reciente lanzamiento del Leapmotor TO3, Stellantis ha querido ofrecer al público europeo un vehículo urbano 100 % eléctrico a un precio ciertamente rompedor. Un modelo disponible en una única motorización de 95 cv, un equipamiento ciertamente sorprendente para lo que cuesta y una autonomía que puede alcanzar los 265 km WLTP que puede incrementarse hasta los 395 km en una conducción totalmente en ciudad.

Si hace algún tiempo hablamos del Leapmotor C10, el SUV eléctrico del fabricante chino que ha llegado para competir en el segmento C del mercado, hoy toca el turno al segundo de los modelos disponibles por ahora, el T03. Un vehículo totalmente diferente dirigido a otro tipo de público que busca sobre que sea muy asequible.

Y desde luego hay que reconocer que lo es ya podemos decir que el T03 es uno de los modelos más baratos del mercado, sino el que más, ya que un eléctrico puro por menos de 19.000 euros –en torno a 12000 si se pueden aprovechar las ventajas del Plan Moves– no se ve todos los días. Como es lógico suponer, con estos antecedentes, estamos hablando de un modelo pequeño, diseñado para una utilización urbana. No en vano su longitud es de tan solo 3,65 mts, con una anchura de 1,65 mts y una altura de 1,58 mts.

Su línea estética no es desde luego excesivamente atrevida ya que presenta un diseño muy clásico, pero también hay que ser conscientes de que, con este precio, no pueden esperarse milagros. Eso sí, no faltan las llantas de aleación de 15».

Cuatro puertas

Como es lógico suponer con estas medidas, el Leapmotor TO3 está configurado como un 4 plazas con un espacio interior relativamente generoso. Sin embargo, ello repercute negativamente en el maletero cuya capacidad de carga queda reducido a 210 litros que es una cifra aceptable para este segmento pero menor que otros modelos de su segmento.

Sin embargo, lo que llama la atención para un vehículo tan económico como este es su equipamiento de serie, muy superior a lo que podría esperarse. Comenzando por un techo solar panorámico con parasol eléctrico, espejos retrovisores exteriores ajustables eléctricamente y calefactables y un sistema de infroentretenimiento con pantalla táctil de 10» que se complementa con el cuadro de instrumentación digital de 8».

No falta tampoco entre su dotación el navegador, sistema Androit Auto y Apple Car Play, aire acondicionado automático, conexión USB, sistema Bluetooth, freno de mano eléctrico, sistema de acceso y arranque sin llave o volante multifunción forrado en cuero sintético. Pero sin duda llama la atención la apuesta por la seguridad del TO3 al incorporar de serie el control de crucero adaptativo con limitador de velocidad, dispositivo de advertencia de colisión frontal, alerta de ángulo muerto, sensores traseros de aparcamiento, cámara de visión posterior, control de presión de neumáticos o alerta de cambio involuntario de carril.

Buenas prestaciones

Pese a su carácter claramente urbano, el nuevo Leapmotor TO3 viene equipado con un motor relativamente potente ya que desarrolla 95 cv 158 Nm de par lo que le permite disfrutar de una aceleración interesante para un vehículo de sus características. Su velocidad máxima está limitada a 130 km/h.

Por lo que a la batería respecta, el urbano del fabricante asiático monta una de ion litio de 37,3 kWh que le confiere una autonomía de 265 km en ciclo WTLP que puede ampliarse hasta los 395 km en una conducción 100 % urbana. Unas cifras que no están mal para un modelo con este precio.

Centrándonos en su capacidad de carga, el TO3 puede hacerlo en corriente alterna hasta un máximo de 6,6 kWh por lo que necesitaría 3,5 horas para pasar del 30 al 80 %. En un cargador de alta capacidad de corriente continua, permite cargar hasta 48 kW por lo que tardaría 36 minutos en alcanzar el mismo porcentaje antes indicado. Todo ello con un precio espectacular ya que si se puede aplicar el Plan Moves se puede acceder al TO3 por poco mas de 12.000 euros.