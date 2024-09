Aunque el segmento A no es el más importante en ventas en España, sí que ocupa un porcentaje nada despreciable. Y para competir con mayores garantías en el mismo, Kia acaba de presentar en nuestro país el nuevo Picanto. Un vehículo que simplemente ha sido actualizado tanto en el tema estético como de equipamiento para incrementar su atractivo, manteniendo las dos motorizaciones disponibles hasta ahora.

Con una longitud de 3,605 m, una anchura de 1,595 m y una altura de 1,485 m, el nuevo Picanto pretende convertirse en una alternativa más atractiva frente a rivales como el Fiat 500, Hyundai i10 o Toyota Aygo en un segmento donde el número de competidores diferentes no es muy elevado.

Estéticamente, el renovado modelo incorpora el lenguaje de diseño ‘Opposites United’, que el fabricante asiático ha introducido en modelos como los eléctricos EV6 y EV9 o el recientemente lanzado Sorento, que le confiere un apariencia más dinámica y deportiva.

En el frontal apreciamos la reinterpretación de la parrilla Tiger Nose de Kia integrada con el nuevo paragolpes delanteros, más ancho y con un acabado en negro brillante que le confiere un aspecto más moderno. Los faros han sido rediseñados de una forma más vertical y afilada, proporcionando una imagen más agresiva y mejorando la visibilidad en condiciones de menor luminosidad. La parte trasera también ha sido actualizada con nuevos pilotos que realzan la anchura del vehículo y un paragolpes trasero rediseñado que, en caso del acabado más lujoso, incorpora un difusor de aspecto deportivo.

Finalmente, no faltan tampoco unos nuevos juegos de llantas para realzar su silueta lateral y una gama de nueve colores diferentes, de los cuales cuatro son novedad.

Dos motores

Donde no hay ningún cambio importante es en el tema de las motorizaciones. Kia mantiene en el Picanto 2024 los dos propulsores hasta ahora existentes, si bien han sido optimizados para reducir las emisiones contaminantes y los consumos gracias a la mejora de los conductos de recirculación de gases de escape y un ajuste de las válvulas de admisión. No introducen ningún tipo de electrificación, por lo que salen al mercado con la etiqueta C de la DGT.

La oferta comienza con el 1.0 tricilíndrico que desarrolla 63 cv, lo que le permite alcanzar los 145 km/h de velocidad máxima y acelerar de 0 a 100 km/h en 15,4 segundos, homologando un consumo medio ligeramente por encima de los 5 litros/100 km. Para los que quieren un mejor rendimiento, Kia ofrece una segunda opción más potente. Se trata del 4 cilindros de 1.2 litros que amplía su potencia hasta los 79 cv. Su velocidad punta se sitúa en 159 km/h y necesita 13,1 segundos para pasar de 0 a 100 km/h, Su consumo medio está en torno a los 5,6 litros/100 km. Ambos motores están disponibles con una caja manual de 5 velocidades o bien con una automatizada AMT también de 5 relaciones.

Tres acabados

El nuevo Picanto se comercializa con 3 niveles de equipamiento. El básico, Concept, incluye de serie entre otros elementos retrovisores eléctricos calefactables, navegador Kia Connect con cámara de asistencia al estacionamiento, sistema Bluetooth con reconocimiento de voz, control de crucero, sensor de aparcamiento trasero y sensor de luces. El Drive añade volante y palanca del cambio en piel, manecillas interiores cromadas, apoyabrazos delantero central y llantas de aleación.

Finalmente, el acabado GT line incorpora moldura lateral color carrocería, diseño exterior específico, retrovisores exteriores con intermitentes integrados, luces delanteras y traseras LED, lunas oscurecidas, pedal deportivo, tapicería especial, sistema de arranque electrónico con llave inteligente, cargador inalámbrico y llantas de aleación de 16».