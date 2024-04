Contentar a los que buscan una berlina o un estate que garantice el máximo confort y nivel de equipamiento pero que sea capaz de ofrecer las prestaciones de un auténtico deportivo. Este es el objeto de Mercedes con el nuevo AMG E 53 Hybrid 4MAtic que próximamente llegará al mercado para disfrute de los privilegiados que puedan permitirse este auténtico capricho.

Desarrollado sobre la Clase E de Mercedes, el AMG E 53 Hybrid 4Matic incorpora varios elementos específicos como el embellecedor del radiador con lamas verticales iluminado o los pasos de rueda delanteros más anchos que dejan espacio para el mayor ancho de vía del eje delantero. Las generosas entradas de aire exteriores, cada una con dos aletas verticales, y el ala A central identifican el paragolpes delantero AMG independiente. La gran entrada inferior central dirige el aire al radiador frontal AMG adicional. También hay una abertura exterior para el radiador del paso de rueda.

Las taloneras laterales específicas AMG unen visualmente los dos pasos de rueda. Las llantas de aleación e 19», casi enrasadas con la carrocería, acentúan su aire dinámico. Los pilotos traseros LED planos, conectados horizontalmente, con gráficos claros y llamativos en la estilizada firma de la estrella Mercedes, están incrustados con precisión en la zaga. No falta el spoiler AMG sobre la tapa del maletero (berlina) y el difusor trasero AMG con dos salidas de escape dobles a izquierda y derecha.

Tecnología y lujo

Como no podía ser de otra forma, el interior del nuevo modelo combina al máximo nivel confort, lujo y tecnología. Comenzando por los asientos deportivos AMG de ajuste eléctrico de serie combinados con la tapicería revestida de cuero artificial ARTICO/microfibra MICROCUT con pespuntes de contraste en rojo y un gráfico exclusivo. No falta tampoco un embellecedor iluminado específico en madera de fresno gris de poro abierto con el logotipo AMG que se suma a las elegantes pantallas del cuadro de instrumentación y multimedia (sistema MBUX) que añade además unas funciones específicas de los elementos híbridos como son el estado de la carga, la temperatura de la batería de alto voltaje y autonomía eléctrica.

Prestaciones

Pero sin duda, lo más destacado del nuevo AMG E 53 Hybrid 4Matic son sus espectaculares prestaciones. Y ello es gracias a la combinación de un propulsor de seis cilindros en línea de 3.0 litros y el motor eléctrico síncrono de excitación permanente que ofrecerá una potencia máxima del sistema de 585 CV que puede ampliarse hasta los 612 cv con la función Race Start. Su par máximo alcanza los 750 Nm. No debe extrañarnos por tanto que con este rendimiento sea capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 4 segundos y pueda alcanzar los 280 km de velocidad máxima (autolimitada).

Estas prestaciones pueden incluso ser mejoradas con alguno de los packs que la firma alemana pondrá a disposición de sus clientes. Un dato a destacar que el vehículo puede circular de forma puramente eléctrica hasta alcanzar los 140 km/h. Y ello es posible gracias a la incorporación de una batería de 400 voltios de 28,6 kWh instalada bajo el piso del maletero.

El contenido energético que puede utilizarse a diario es menor, de 21,22 kWh, ya que una parte de la energía se reserva siempre para la sobrealimentación y para permitir una conducción de alto rendimiento. Pese a ello, su autonomía eléctrica es capaz de superar ligeramente los 100 kilómetros.

El vehículo viene de serie con un cargador de 11 kW para cargar con corriente alterna y en opción se ofrecerá un cargador rápido de corriente continua de 60 kW que permite cargar la batería del 10 % al 80 % en unos 20 minutos.

Seguridad

Indicar por último que para garantizar el comportamiento más seguro sobre la carretera, Mercedes incluye el sistema de tracción total variable AMG Perfomance 4MATIC que incluye un embrague controlado electromecánicamente para distribuir la fuerza motriz de forma variable entre los ejes delantero y trasero en función de cada programa de conducción.