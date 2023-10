Hace breves fechas, durante el evento #TheIcon en el recinto ferial IFEMA de Madrid, Rafa Nadal reafirmó su compromiso con la movilidad electrificada sostenible al recoger su emblemático Kia EV9,el primer SUV eléctrico con tres filas de asientos de la marca. «Para lograr todos estos hitos en mi carrera, he tenido que evolucionar constantemente.

Es la única forma de progresar», declaró Nadal. «Tengo la suerte de contar con Kia como socio que comparte esta mentalidad, y el EV9 es el último paso en esa evolución de la marca por convertirse en un proveedor líder mundial de vehículos eléctricos. Estoy impaciente por embarcarme en mi próximo viaje eléctrico con este SUV de impresionante diseño y última tecnología». Charles Ryu, Senior Vice President and Head of the Global Brand & CX Division de Kia, comentó: «Nuestra asociación con Nadal comenzó en 2004, y estamos encantados de haber formado parte de su exitosa trayectoria durante los últimos 19 años. El EV9, mostrado hoy a nuestro gran embajador mundial, representa la esencia del movimiento de Kia hacia la innovación y la sostenibilidad.