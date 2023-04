Un jurado de cien distinguidos periodistas internacionales que representan a 32 países han elegido al Kia EV6 GT como World Performance Car 2023 . Este jurado ha evaluado una amplia selección de vehículos en todo el mundo, incluidos muchos de fabricantes de gama alta consolidados. El reconocimiento a estos modelos constituye una constatación más de la dedicación de Kia a producir soluciones de movilidad innovadoras, que benefician a la sociedad de acuerdo con su filosofía «Movimiento que inspira».



En relación con el premio, el presidente y director general de Kia Corporation, Ho Sung Song, ha declarado: «Recibir este reconocimiento del jurado de los World Car Awards es un gran honor. A medida que Kia se transforma para convertirse en proveedor de soluciones sostenibles líder en el mundo, no dejamos piedra sin mover para crear vehículos que ofrezcan una funcionalidad excepcional. Al mismo tiempo, inspiran a los clientes mediante de su ingenio, tecnología y diseño. Este prestigioso galardón confirma una vez más el éxito de nuestra estrategia».



El Kia EV6 GT está basado en el excepcional modelo estándar, que ya ha sido premiado con los títulos de Coche del Año en Europa 2022 y North American Utility Vehicle of the Year 2023, además de otros distinguidos reconocimientos. El EV6 GT eléctrico posee una una potencia combinada de 585 CV, que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 3,5 s y alcanzar una velocidad máxima de 260 km/h.