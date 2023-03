Si hace pocas semanas presentábamos el nuevo Musso Sports, hoy toca el turno del nuevo Korando e-Motion, un vehículo con el que Ssangyong entra en el segmento de los eléctricos 100 % y con el que incrementa la oferta de su conocido SUV. Una potencia de 190 cv y un autonomía de hasta 339 kilómetros son sus principales datos técnicos, además de un precio ciertamente competitivo en su segmento. Una versión que complementa las dos opciones disponibles hasta la fecha, el diésel 1.6 de 136 cv y el 1.5 gasolina de 163 cv.



Como es lógico en todos los eléctricos, conseguir la máxima eficiencia aerodinámica es clave para ofrecer la mayor autonomía posible. Y por este motivo el nuevo Korando e-Motion estrena un nuevo frontal rediseñado en el que desaparece la calandra habitual para dejar paso a un frontal cerrado que le da otro aire estético. Otros detalles interesantes se centran en las llantas específicas o en los detalles azules en los faros y espejos retrovisores.

INTERIOR

Centrándonos en el interior, la firma coreana mantiene en líneas generales los mismos elementos que en las variantes de combustión con el cuadro de instrumentación digital de 12,3» y la pantalla multimedia de 9» en la consola central, si bien se añaden algunas funciones específicas características de los vehículos eléctricos, como los menús que ofrecen información sobre las funciones de carga o consumos. No faltan otros detalles, como la franja del salpicadero y paneles de puertas en color azul para darle un toque diferente.

ACABADOS

La gama incluye dos niveles de acabados. Uno de entrada denominado Urban, que ya incluye una dotación muy completa con todos los elementos típicos dentro de su segmento, y otra denominada Limited. Esta añade algunos elementos extra como volante calefactado, se sensores de parking delanteros y traseros, freno de estacionamiento eléctrico, asientos tela/símil cuero, techo solar eléctrico, control ángulo muerto, etc.

PROPULSOR

Pero sin duda, el principal punto de interés del nuevo Korando e-Motion se centra en el propulsor que incorpora y con el que entra en un segmento, el de los 100 % eléctricos, del que tanto se habla y escribe, pero que no acaba de despegar en ventas. Se trata de un motor que desarrolla una potencia de 190 cv y ofrece un par de 360 Nm. Dispone de un botón denominado drive mode que permite al conductor elegir el tipo de conducción favoreciendo la comodidad, economía o deportividad.

Su velocidad máxima está limitada a 156 km, para de esta forma optimizar el consumo de energía. La capacidad de remolque llega a los 1.500 kg.



El fabricante asiático ha incorporado al Korando una batería de iones de litio de 61,5 kWh de capacidad, situada en los bajos del vehículo para beneficiar el centro de gravedad, que le permite disfrutar de una autonomía de 339 km WLTP, incrementada hasta los 454 km en conducción urbana.

En un simple wallbox necesita algo menos de 8 horas para cargarse completamente. Si aprovechamos no obstante su tecnología de carga rápida de hasta 100 kWh, en 20 minutos puede recargar del 20 al 80 %, lo que ya confiere una autonomía práctica.



No falta tampoco el sistema de frenada regenerativa que el conductor puede controlar a través de las levas situadas detrás del volante. Es importante resaltar que Ssangyong ofrece una garantía de 150.000 km o 7 años para la batería. Indicar por último que gracias a las campañas promocionales y al Plan Moves III del Gobierno, la versión básica estará disponible por poco menos de 28.000 y 30.900 euros la más equipada.