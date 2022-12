CUPRA y Primavera Sound presentarán el cartel de los dos eventos, el mismo para ambas ciudades en donde estarán los mejores y más recientes artistas musicales del momento y en el que ofrecerán una visión sobre el futuro de CUPRA en una experiencia nueva y dinámica, a través de un vídeo que mezcla el mundo real y el virtual.

Además, la marca inaugurará durante el primer trimestre de 2023 Metahype, una experiencia CUPRA creada en el metaverso para generar vínculos con una nueva comunidad de nativos digitales y despertar el interés de las generaciones futuras. En este universo, estará el CUPRA Tavascan, el nuevo modelo de la marca que será una realidad en 2024, mientras la marca continúa su camino hacia la electrificación.

«CUPRA continúa con su ambición de descubrir lo inesperado. El anuncio del cartel del Primavera Sound 2023 no solo destaca a algunos de los mejores artistas, sino que también marca el nacimiento de una nueva edición a través de la reflexión. Mirroring you, I’ll be your mirror es una declaración de intenciones a nuestro público: queremos ser el espejo de las próximas generaciones, tanto en el mundo real como en el metaverso, a través de nuestros productos y experiencias únicas», declaraba Antonino Labate, director de Estrategia, Desarrollo de Negocio y Operaciones de CUPRA.