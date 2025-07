Consulta aquí la carta íntegra de las quejas de los agentes de la Policía Local de Calvià sobre Esther Ribas

La dimisión de la jefa de la Policía Local y Protección Civil de Calvià, Esther Ribas, alegando motivos «personales y profesionales» y que fue adelantada por Última Hora, ha servido para destapar el sentir de parte del colectivo, que a través de una carta tenía previsto trasladárselo al propio alcalde del municipio, Juan Antonio Amengual. A continuación, les ofrecemos el contenido completo de la misiva a la que ha tenido acceso este medio:

«Necesitamos un relevo, lo antes posible, en la jefatura de la Policía.

Hace dos años justos, nos impusieron a Esther Ribas como Mayor Jefa de la Policía, entrándola por la puerta de atrás, como cargo político de Vox, forzando la creación de una plaza interina de mayor (requiso legal acorde a la plantilla de Calvià) y en comisión de servicios ya que procede del querido CNP.

Esta persona, transcurridos estos dos años, ha demostrado lo que da de sí. La gestión policial que ha llevado a cabo, decir que ha sido nefasta, es quedarnos cortos.

Para argumentarlo describiremos, lo más brevemente posible, dicha gestión y también para justificar esta protesta:

El caos organizativo afecta prácticamente a toda la gestión de la estructura policial, administrativa, no prevé las previsiones para conseguir los fines policiales, que haya las correspondientes dotaciones de personal y económicas. Tiene una obsesión excesiva controlando el presupuesto, fiscalizando facturas ordinarias o gastos corrientes y repetitivos, poniendo pegas a todo. Coloquialmente diremos que es muy tacaña. Es más fácil, ante tanta incompetencia, dar la culpa a los que estuvieron antes y siempre echando balones fuera.

La plantilla está viviendo un cambio generacional considerable, de 200 componentes, más del 60% somos de relativo recién ingreso. En estos dos años el tema de las oposiciones ha sido insuficiente, ha habido muchas jubilaciones, tanto de policías como mandos y ha faltado la suficiente previsión para que el relevo de plantilla llegara a tiempo, afectando al servicio ordinario, pero es más fácil dar siempre la culpa a RRHH y a los sindicatos. Se ha convocado recientemente una sola plaza de mayor, cuando realmente nos corresponden dos más y una de inspector interina, cuando también nos corresponden más y fijas. No se cubren ni de las vacantes. Nos consta que de la jefa en recursos humanos no van de ella, y no pinta nada.

De las Unidades Policiales (Divisiones) Podemos contar bastantes hechos, pero queremos centrarnos en dos:

Se potenció, con gran difusión por parte de los políticos que "dirigen el Área de Seguridad" (Vox), la creación de la Unidad de Policías de Paisano (no se les ocurrió otro nombre, no hay mucha más imaginación). Sin extendernos, muchas actuaciones que se les han asignado son muy discutibles, en base a nuestras competencias. Las competencias de Seguridad Ciudadana puras y duras son de la Guardia Civil, guste o no guste. En vez de dedicarse a la vigilancia y cumplimiento de las Ordenanzas Municipales (que no son pocas) nos han obligado a invadir competencias ajenas y seguir el ideario y manu militari de Vox, con el perjuicio de quitar efectivos a otras unidades.

Eliminar la Unidad de Playas, que se montaba cada temporada turística desde hacía décadas para vigilar y controlar la delincuencia: robos, hurtos y la venta ambulante en el interior de las playas y sus alrededores (Calvià cuenta con muchas playas). Esta decisión política de la Jefa de Policía, contradice las directrices y el proyecto del Sr. Alcalde (PP) de potenciar las playas desde el punto de vista de producto turístico y de disfrute, alargar la temporada etc. que divulgó ampliamente. Increíble pero cierto, la descoordinación es total.

Esta Unidad, a pesar de las quejas de residentes y visitantes y nuestra, que nos obliga a cubrir las llamadas con una uniformidad inadecuada y que se nos detecta de lejos, después de dos años no ha sido instaurada de nuevo.

Otras unidades han sido retocadas sin argumentos y destacar la Unidad de Actividades que aunque no haya desaparecido como tal ha visto mermada sus funciones y eficacia.

La creación de la Unidad de Drones: fue promesa electoral (del PP que se apropió Vox) con amplia difusión y después de dos años, esta incompetente ha sido incapaz de montarla. Por el caos organizativo y falta de valentía se ha ido enredando esta innovación, ampliamente extendida en otras policías locales, y como decimos después de dos años ni hay drones, ni furgón para el transporte ni nada. Como siempre la culpa es de los demás, que si permisos, trámites etc. son excusas que ya no cuelan, esta es la incompetencia continua por no ponerse a trabajar en serio. Pero para ello hay que firmar papeles, informes, autorizaciones, solicitudes etc. y la jefa de Policía destaca por hacer dejadez de estas funciones y procura no poner su firma y endosar este requisito legal a otros mandos y técnicos para no implicarse. Una vergüenza. La regidora que tenemos, E. (Esperanza) Catalá (Vox) como Teniente. de Alcalde de Seguridad, cómplice y responsable última de esta situación policial, cada vez que tiene ocasión, en entrevistas, menciona dicha unidad como si ya estuviera operativa, vamos que ya disponemos de los drones y sin cortarse un pelo. Mucho pintarla, fotitos y redes eso sí. Nos toman por tontos.

Falta de material ordinario para el trabajo policial, alguno se compra con demasiado retraso y después de pedirlo reiteradamente, hay otro material caducado y obsoleto. Falta de material sanitario adecuado y fundamental desde simples torniquetes a más desfibriladores para todos los vehículos policiales. En las reivindicaciones siempre que puede da la callada por respuesta. No sabe administrar el presupuesto.

La Jefa de Policía no ejerce muchas de las funciones inherentes al puesto que ocupa (para ella cargo político). No supervisa in situ el servicio en todas sus vertientes: el personal desplegado en sus diferentes funciones policiales y turnos. Ni siquiera en la sala de lista la mayoría de días en el cambio de turno, teniéndola a 15 metros de su despacho. Lo más sangrante es que no ha aparecido, desde el verano del 23, a supervisar el servicio nocturno e interesarse personalmente por el trabajo, dificultades, carencias etc.

Tampoco, casi nunca, ha aparecido en algunas actuaciones policiales complejas, en accidentes etc. dejadez de funciones en toda regla. Tampoco viste correctamente el uniforme, va descamisada y casi nunca porta el arma reglamentaria que es obligatorio.

No conoce el término municipal y ni se ha preocupado en conocerlo. No pisa la calle para nada. No sale de su despacho, encerrada en su torre de marfil y siempre cierra el despacho con llave, aunque sea para desplazarse por el cuartel. Nunca un jefe de policía se había comportado así. Es muy desconfiada.

Su dejadez e incompetencia también afecta a la otra parte del Área de Seguridad, la sección de Protección Civil. Ostenta en el mismo cargo la jefatura de dicha área. Vamos que también cobra por ello. Los policías no sabemos cómo tendríamos que interactuar con estos funcionarios en caso de una emergencia grave. No nos ha explicado nada, ni tenemos instrucciones, no hay reuniones conjuntas, que funciones tienen, quien manda, entran y salen. Tampoco sabemos si cumplimos con la normativa de emergencias y protección civil (tema muy importante, sensible y más después de la catástrofe de Valencia y otras recientes) y les preguntamos y dicen que los tiene marginados y que pasa olímpicamente de todo. Alucinante.

Otro asunto relacionado con lo mismo son los voluntarios de Protección Civil, que ella también es su responsable (muy a su pesar por lo visto). Nadie nos ha explicado, ni hay alguna orden de jefatura en la SITE por ejemplo, que directrices hay que seguir con este personal voluntario, se les ve frecuentemente dar vueltas con sus vehículos (algunos mejores que los nuestros) sin saber que cometido tienen o si están justificados. En algunas emergencias aparecen sin que les hayamos llamado y al pedirles explicaciones nos dicen ‘nos ha llamado la concejala’ y resulta que el 112 no sabe nada (son los que los activan) y el mando de turno tiene que perder el tiempo en hacer averiguaciones con Protección Civil, que tampoco saben nada en muchas ocasiones. Un desastre. Pero fotos y paripé en las redes no faltan. La Jefa de Policía y Protección Civil no aparece nunca (y más en fin semana o de noche) ni se la espera. El mando de turno y el mando de semana se comen todo el marrón y también tiene que vigilar a este personal para que no les pase nada. Estos voluntarios son utilizados políticamente de forma descarada por Vox y no entienden que no son "agentes de la autoridad". Son manejables, a diferencia de nosotros.

Otro tema importante, que mientras no pase nada pasa desapercibido, pero el día que haya un accidente con víctimas, lloverán las denuncias. Es la seguridad en los eventos, más conocidos como 'saraos' y principalmente los de pública concurrencia, incluido la supervisión del montaje y tener claro quien se responsabiliza. Policía tiene una parte de esa responsabilidad, desplazando un miembro de la Unidad de Actividades, para comprobar si se cumple con lo estipulado en el expediente de concesión de la licencia de la actividad y comprobar si existe plan de seguridad o emergencia del evento.

Pero en muchas ocasiones nuestro trabajo no acaba ahí. Cuando no falta una cosa falta otra, o in situ aparecen irregularidades que no figuraban en comprobaciones previas, y no aparece nadie, otros técnicos municipales, de Protección Civil o técnicos de empresas privadas y quien tiene, si se puede, arreglar la situación ante la disyuntiva de suspender el evento, es Policía.

Otro hecho que sucede cada vez con más frecuencia es la mala gestión con el servicio de ambulancias que se contratan, de una empresa determinada, que cubren algunos de los eventos, llegan tarde al mismo y durante el evento se van a cubrir otras salidas, estando contratadas para ese evento por el Ayuntamiento. Otro marrón. Se está jugando con fuego.

Podríamos seguir, aseguramos que hay muchos más hechos, situaciones anómalas que no deberían darse pero con esta gestión afloran cada dos por tres.

Para finalizar esta descripción lamentable de la situación, un apunte del perfil humano de Esther Ribas:

Que no da la talla para este puesto, con la alta responsabilidad que conlleva, ha quedado más que evidente. Su carácter le traiciona continuamente (o al menos en horas de 'trabajo'): gestiona muy mal el principio de autoridad que debería tener para ejercer la jefatura, falta de empatía y humanidad con la plantilla, no se fía de todo lo que le rodea, encerrada en sí misma, mentirosa, prepotente y dictadora, trata, en general, mal al personal funcionario que tiene a su cargo, incluido el administrativo (ha cambiado en dos años 4 o 5 veces de secretaria, ya hemos perdido la cuenta), es muy esquiva y con el cuadro de mandos mantiene una fría distancia (ha tomado más cafés con mandos de la Guardia Civil qué con los nuestros) y por dejarlo municipales ubicados en el Ayuntamiento que la han conocido y tratado aquí afirmamos que es mala persona. También según comentan técnicos también no les ha gustado su actitud y no van de ella. El cargo le viene muy, muy grande. Vamos lo que se dice un completo.

Un hecho que de ser cierto, y sinceramente creemos que lo es, ya que nos fiamos de la credibilidad de la fuente que nos lo ha hecho saber es: Esther Ribas en horas de trabajo, encerrada en su despacho, ha estado trabajando o estudiando, o como se diga, en una Tesis Doctoral en Derecho. Eso explica que permanezca todo el tiempo encerrada, saliendo lo imprescindible, cerrando con llave cada vez que se ausenta y que muchas veces te dice que no tiene tiempo de atenderte (peticiones de compañeros) o lo hace por los pasillos y se quita de encima trabajos ordinarios inherentes a su cargo. Será verdad que tiene muy presente que el tiempo es oro. Hace escasos días ha estado sacando cajas con 'papeles' y las ha cargado en su vehículo..... Igual se huele algo. Su sueldo son alrededor de 6.000 euros netos mensuales. Huelga todo comentario».