Arte sacro en el archivo municipal

El arte sacro constituye una parte importante de la historia y al mismo tiempo una riqueza cultural difícil de encontrar en cualquier parte. Pero para el coleccionista y galerista gabellí, Joan Guaita, recopilar toda una serie de piezas sacrosantas ha sido su gran pasión.

Después de dedicar una gran parte de su vida, comprando y recogiendo estas piezas de museo, ha decidido donarlas al Arxiu Municipal de Capdepera, que verá aumentado su patrimonio.

Joan Guaita ha manifestado que es «coleccionista de todo un poco», pero que le atraen las piezas de arte sacro. Una parte de su repertorio es procede de su fondo privado, pero otras «las he ido comprando en anticuarios, mercadillos, subastas, entre otros. Soy consciente de que algunas pueden no tener mucho valor, pero existen otras que son de una cotización incalculable», explica Guaita.

Valor patrimonial

El valor de estas reliquias no se puede medir con una cuantía económica determinada, pero a Guaita, esta circunstancia no le quita el sueño. «Mi mayor satisfacción es que mi colección estará en buenas manos, que será para el futuro museo y que no se utilizará de mala manera» apunta. Este coleccionista gabellí dice que «tengo plena confianza con los archiveros, Maria y Gori, que son excelentes profesionales y están encantados con la donación. Esto ha supuesto para mí una gran alegría» y añade «seguiré donando mis colecciones al Ajuntament de Capdepera porque mi deseo es que sea patrimonio del pueblo».

El Ajuntament de Capdepera y el Arxiu Municipal «expresan su agradecimiento al galerista y coleccionista de arte gabellí Joan Guaita, quien ha vuelto a demostrar su generosidad y estimación por el pueblo, mediante la donación de una destacada colección de piezas de arte sacro».

Este conjunto incluye piezas de orfebrería litúrgica de gran valor histórico y artístico como un caliz y naveta, varios portapaces, una tala de alabastro del siglo XVI de exquisita ejecución, una cruz procesional de plata datada entre los siglos XV y XVI, y otros elementos singulares.

El regidor del Arxiu, Paulí Faba, ha destacado que Joan Guaita «es un referente de compromiso cultural y de generosidad. Con la cesión se enriquece al patrimonio del municipio y se preserva una parte de nuestra historia para futuras generaciones. Capdepera le está profundamente agradecida» concluye.