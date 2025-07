Polémica por los comentarios de un artista en las fiestas de Peguera: «Me come el coño»

Las fiestas patronales de Peguera y Cala Fornells han terminado en polémica, al menos a través de las redes sociales. El Ajuntament de Calvià condenó a través de un comunicado en redes los comentarios que se difundieron durante una actuación el sábado por la tarde en la que intervenían Baldo y Ojeras Hidratadas.

«El Ayuntamiento de Calvià ha tenido constancia videográfica de las expresiones utilizadas el pasado sábado entre las 20.00 y las 21.00 horas en el escenario público ubicado en la plaza Torà, dentro del contexto de las Fiestas de Peguera», arranca la nota en la que aseguran que sobre el escenario, «los artistas contratados pronunciaron y repitieron expresiones completamente inadecuadas frente a un público familiar e infantil». Se refieren a frases como «que me come el coño» o «o me gustan las pollas», explican fuentes municipales.

«Desde el Ayuntamiento condenamos de manera enérgica tales expresiones, y avanzamos que se exigirán responsabilidades tanto a la entidad Peguera se Mueve, en su calidad de adjudicataria de la subvención para la organización de las Fiestas de Peguera».«El Ayuntamiento de Calvià tomará las medidas necesarias para que no vuelva a repetirse una situación que nunca debería haberse dado, y que dista mucho de la forma, amable y familiar, en la que transcurrieron el resto de actividades», añade.

Por su parte, los comentarios en las redes sociales criticaron de manera muy dura dicho comunicado al poner los nombres y apellidos de los responsables de la entidad organizadora de las fiestas. «Es una falta de respeto y ética», criticaron. También desde las filas socialistas criticaron que se identificaran a personas y se mencionara expresamente a un regidor socialista.