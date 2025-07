El emblemático Celler Can Marron de Inca cierra una etapa y busca relevo

Es uno de los 'cellers' más conocidos y emblemáticos de Inca. Y de Mallorca. Escondido entre callejuelas, pero cerca del corazón de la capital de es Raiguer, Can Marron acumula décadas siendo un referente gastronómico para los clientes locales, pero también para extranjeros que llegan allí atraídos por su carta y sus excelentes referencias. «Salimos en casi todas las guías y tenemos gente de Australia, Corea, Alemania... de mil sitios», asegura Marga Tomàs, quien junto a su pareja, Bernadí Matemalas, han gestionado y dirigido los fogones y el servicio de este establecimiento de restauración que es parte de la historia de la ciudad. Una pequeña muestra es la protección patrimonial de su suelo.

Un legado gastronómico que cambiará de manos. Al menos, la gestión, del 'celler'. Bernadí y Marga han decidido darse un tiempo, parar y tomarse unos meses para reorientar sus carreras (ambos son cocineros) y plantearse nuevos retos de cara al futuro en lo personal y lo profesional. «Hace 18 años que llegamos aquí y tenemos una clientela fija, fiel; pero se han dado una serie de circunstancias que nos llevan a tomar esta decisión, que no ha sido fácil», asegura Matemalas.

Bernadí y Marga, en el interior del Celler Can Marron. Foto: F.F.

Recuerda Marga que llegar allí fue un «dicho y hecho», remarcando el 17 de agosto de 2007 como una fecha clave. Su primer día al frente del Celler Can Marron, un emblema de Inca. «Son muchos años, muchas vivencias, clientes que son amigos... Se va parte de nuestra vida. Pero ahora tenemos a cuatro trabajadores jóvenes que lo han querido dejar para buscarse otras cosas y, tras ellos, nosotros hemos decidido parar», refiere. «¿Vale la pena volver a arrancar ahora, enseñar a gente nueva? Eso supondría invertir tiempo y no podemos delegar ahora mismo», añade quien con una sonrisa atiende las llamadas para gestionar las reservas en los días que quedan, de fiestas patronales en Inca.

El sabado 2 de agosto tendrá lugar el último servicio del actual Can Marron, que cierra una etapa y espera abrir otra paralela con el traspaso del negocio. «Nuestra idea y la del propietario es no cambiar la filosofía. Es una condición para quien coja el testigo, que continúe sirviéndose comida mallorquina, la de toda la vida. Al dueño le encantaría. No queremos que se convierta en un kebab o una pizzería. Queremos que sea el Can Marron de siempre, y si tenemos que quedarnos un tiempo a ayudar a los nuevos, lo haremos», aseguran ambos.

Panorámica del interior del Celler Can Marron.

Las buenas críticas de la cocina del Celler Can Marron quedan patentes en las opiniones de los clientes en webs especializadas o el 'Solete' de la Guía Repsol obtenido. Pero la noticia del cierre y el cambio de gestión ya ha empezado a correr. Quisieron que el primero en enterarse fuera el propietario, pero «poco a poco se lo hemos ido diciendo a los clientes... Los hay que incluso han llorado o tienen pena y han reservado para esta semana para despedirse», comenta Marga, añadiendo Bernadí que la gente «ha valorado el trato y la calidad de la comida».

Bernadí Matemalas y Marga Tomàs, ante la puerta del Celler Can Marron. Foto: F.F.

Ahora, tomada y transmitida la noticia, Bernadí y Marga necesitan «un parón, un descanso mental. Son 40 años en una cocina», dice el primero, que se inició en Santa Magdalena de la mano de su padre. «Queríamos que la gente conociera la comida típica de Mallorca, la de toda la vida», prosiguen, destacando el cariño de la clientela hacia platos como sus croquetas, sin dejar de lado a las sopas, las manitas de cerdo, las berenjenas rellenas, el frito, los caracoles... Ahora, sólo esperan que el relevo conserve el cariño hacia la cocina tradicional y el servicio cercano a una clientela que apura sus últimos almuerzos o cenas en el Celler Can Marron. Al menos, tal y cómo lo han conocido a lo largo de los últimos 18 años, manteniendo la atmósfera del local de toda la vida.