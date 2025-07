Los socialistas de Alaró advierten sobre la «continua falta de médicos» en el pueblo

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alaró, Andreu Vidal, ha criticado este lunes al equipo de gobierno del PP por la «falta de profesionales sanitarios de atención primaria en el centro de salud».

En un comunicado, Vidal considera que, pese a que las competencias no corresponden al Ayuntamiento, es el alcalde quien debe realizar las gestiones necesarias ante la Conselleria de Salud «y no se hacen por el motivo de siempre: el alcalde Llorenç Perelló está por Palma y no está al corriente de las situaciones diarias» que viven los ciudadanos.

Así, ha opinado que, tanto en Alaró, como en otros municipios de la Part Forana, los profesionales sanitarios cada vez tienen más carga de trabajo y esto «repercute directamente» en los pacientes. En este sentido, señala que el pasado 18 de julio muchos pacientes con cita se presentaron en el centro de salud y les informaron de que no había médicos para atenderles.