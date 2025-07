«En las fiestas de pueblo es difícil que todos estén contentos»

Ursula Estarellas (Sóller, 2002) es una de las organizadoras de las fiestas de los Estiradors, que se celebran en Sóller la penúltima semana de julio. No fue una decisión difícil la de formar parte de la organización de las fiestas de un barrio al que le debe tanto. Lo ha visto crecer y ha jugado en sus calles durante años a través de los ojos de su familia, que también ha vivido allí toda la vida. Ahora, después de tres años, repasa el papel que tiene esta fiesta en su vida.

¿Por qué decidiste formar parte de la organización de las fiestas? ¿Y qué cargo ocupas?

—Vi en el periódico una entrevista que le hicieron al presidente, Toni Bujosa, donde decía que se necesitaba gente con ganas de trabajar y me puse en contacto con él. Sobre el papel, soy la secretaria, es decir, me encargo de redactar las actas. También llevo las redes y hago los carteles. Aunque al final, todos hacemos un poco de todo. Hoy haré fotos y mañana estaré detrás de la barra. Este año hemos intentado seguir un protocolo para ver qué cosas hay que tener hechas en cada momento y poder distribuir a la gente de una manera más adecuada.

¿Cuánta gente hay actualmente en la organización?

—Más o menos somos unas siete u ocho personas. Contamos con más gente que colabora, aunque si fuéramos más sería fantástico. Pero a la hora de tomar decisiones, es verdad que va bien ser pocos. Somos los mismos desde el principio, cuando empezamos. También tenemos dos grupos de difusión. Uno es de socios, en el que solo podemos hablar los responsables para pasar información y otras cosas. El otro es de voluntarios, donde vamos colgando encuestas. Por ejemplo, el martes envié una para avisar que hoy necesitaríamos gente para preparar pambolis con una convocatoria a las 18 horas.

¿Qué apoyo tenéis? ¿Crees que es suficiente?

—En cuanto al material, contamos con la Tercera Edad y, por otra parte, con el Ayuntamiento, para permisos y otros asuntos, que siempre nos lo ha puesto muy fácil. Tanto el partido actual como el anterior nos han ayudado. Hasta ahora creemos que el apoyo es suficiente.

Este año habéis conseguido que coincida con Sant Jaume...

—El año pasado reservamos las fechas y este año también hemos tenido suerte. Cuando no se puede, nos adaptamos a las fechas, pero no depende de nosotros. Al final, todos somos de Sóller y tenemos el mismo objetivo, que es que los vecinos puedan disfrutar de estos momentos, y se supone que no debemos pisarnos unos a otros.

¿Por qué crees que hay que reivindicar las fiestas locales?

—Las fiestas locales, como su propio nombre indica, están pensadas para los locales. Cualquier persona es bienvenida, pero teniendo en cuenta todas las celebraciones que tenemos para los turistas, esto es para nosotros. También hay que decir que tenemos vecinos que son extranjeros que participan y tienen interés en aprender cosas como jugar al truc. No es lo mismo venir como turista que implicarse en el estilo de vida de aquí.

¿Cuáles son vuestros objetivos en este momento?

—Es complicado que todo el mundo esté contento. Siempre intentamos pensar en actividades para todas las edades. Este año hemos tenido en cuenta el reciclaje y hemos empezado a prescindir de programas en papel, solo hemos hecho difusión con carteles contados, hemos impreso como mucho treinta. Los otros medios han sido las redes, la prensa local y el boca a boca. También hemos hecho vasos reutilizables para la verbena para evitar el plástico. Es algo que se sostiene gracias a los socios con las actividades que hacemos, y por eso tenemos que pensar en lo que nos puede ayudar a seguir, como la barra y las actividades que repetimos cada año.

¿Para cuánto tiempo tenéis pensado continuar?

—Creo que hablo en nombre de todo el grupo, desde los jóvenes de entre veintiuno y veintidós años, como los más mayores que rondan los cincuenta: nuestra idea es que la gente se vaya sumando para que los mayores puedan encargarse de ciertas tareas y los jóvenes asuman un papel más activo. Nuestra edad ha hecho que empecemos con ilusión y pretendemos que esto sea algo permanente. Es verdad que es un trabajo que lleva tiempo, hay que conciliar con la familia y el trabajo y es mucha responsabilidad, pero también lo haces por gusto. Yo, personalmente, me creo expectativas altas a las que luego es difícil llegar, pero al final, es muy satisfactorio. La semana después de las fiestas hay comentarios de todo tipo, pero cuando alguien se te acerca y te da la enhorabuena, o los comentarios positivos y alentadores en general, se agradecen muchísimo.