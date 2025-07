«Los actos de Sant Jaume son muy vivos y diversos»

La alcaldesa de Algaida, Margalida Fullana, valora de forma muy positiva las actividades que se han celebrado hasta el momento. «Hemos contado con una gran participación de la gente del pueblo y también de visitantes. Hemos disfrutado de una programación muy diversa y viva, donde se ha incluido desde la inauguración de la ampliación de la Escoleta Municipal Flor de Murta, símbolo de nuestro compromiso con las familias y el futuro, hasta momentos de gran fuerza cultural y emocional con la presentación de la nueva Colla Gegantera d’Algaida o el concierto de Joan Valent, que será el broche de oro de las fiestas».

Aunque todas las actividades son importantes, el acto central de las fiestas es «sin lugar a dudas, Els Cossiers». La alcaldesa explica que «el día 24, a partir de las 19.30 horas, recorrerán las calles de Algaida haciendo el tradicional cuadrado y el 25 bailaran la ‘oferta’ durante la misa solemne y en la salida de la iglesia. Su baile es el alma de Sant Jaume y un símbolo de nuestra identidad colectiva, que emociona y une generaciones.

Las fiestas no paran «el fin de semana final viviremos la diada de Santa Anneta, con las tradicionales ‘carreres de joies’, el ‘63è Gran Premi Ciclista Memorial Guillem Ramis’, conciertos de Tributo a Hombres G y Cabot y la traca final». El domingo 27 «cerraremos con el concierto de Joan Valent».