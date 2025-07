La alcaldesa de Felanitx da la cara: «Niego los hechos y llevaremos a la Fiscalía la filtración del informe policial»

«Doy la cara por todo. Así como está redactado este informe y así como se ha trasladado a la prensa, niego todos los hechos, todos». Así se ha pronunciado la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler (PP), que ha comparecido ante los medios de comunicación para responder a la graves acusaciones vertidas en un informe de un oficial de la Policía Local –hasta hace unos meses número 2 del cuerpo- en el que se le acusaba de amenazas y de estar bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. «No me gusta el vino, niego que fuera borracha; bebí una copa de vino», ha asegurado.

Soler ha anunciado que «como alcaldesa trasladaremos la filtración de un informe policial a la Fiscalía. Es un hecho muy grave. Como alcaldesa defenderemos la tranquilidad en todo el municipio de Felanitx que no todos los informes policiales se pueden trasladar», y ha acusado a la ex regidora del PSOE y miembro del partido, Damiana Massutí, de haber filtrado el informe a la prensa. «Se tendrá que saber quién le ha dado el informe en mano a la exregidora socialista».

La alcaldesa ha informado públicamente que «así como está este informe, le falta toda la segunda parte, que el oficial de policía hizo comentarios machistas hacia mi persona. Así lo ha contado: «me va fer senyes que ell els tenia més grossos que jo» y, según ha contado, «habló de actitudes sexuales sin que yo contestara».

Reestructuración

Soler ha recordado que día 6 de mayo se reunieron en su despacho con el regidor, el inspector jefe y este oficial –que había sido el número dos del organigrama de la plantilla policial- para informarle que se reestructuraba esta jerarquía y que el quedaba relegado a una oficina de sanciones para el tema de recogida de basuras y todo lo relacionado con el medioambiente, un tema muy preocupante para la ciudadanía. «Él nos anunció que me denunciaría al juzgado».

Ha destacado que: «hace un año que él me dijo que quería ser el inspector jefe. Se convocó unas oposiciones y las suspendió». Estos días se renueva el cargo al actual inspector jefe, en comisión de servicios. Soler ha anunciado que además de las denuncias a Fiscalía como alcaldesa y como particular, la misma Policía Local ha abierto una investigación interna para depurar responsabilidades.

Soler no ha escatimado en críticas al PSOE. «La actual regidora Gracia González tendría que saber que el Fiscal General del Estado está investigado por filtración de documento público. No me tendría que pedir la dimisión. Y no sé cómo ha dejado que la exregidora Damiana Massutí filtrara esto a la prensa».

Finalmente Soler ha dicho, «seré como el presidente Sánchez. El barco no se abandona nunca, y menos cuando hay temporal».