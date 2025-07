Los socialistas de Felanitx reclaman la dimisión inmediata de la alcaldesa: «Ha demostrado un claro abuso de poder»

Los socialistas de Felanitx han pedido este lunes la dimisión inmediata de la alcaldesa, Catalina Soler, por amenazar y abusar de su autoridad con un agente de la policía local.

La Agrupación Socialista de Felanitx pide la dimisión inmediata de la alcaldesa, Catalina Soler, después de que los medios de comunicación hayan hecho público que amenazó a un policía local durante la fiesta del Vi de Portocolom del pasado 12 de julio. Los socialistas reclaman a la alcaldesa que abandone su cargo por un presunto atentado a la autoridad.

«Catalina Soler ha demostrado un claro abuso de poder, esta no es forma de tratar a un agente de la autoridad que trabaja por el municipio que gobiernas, es decir, un trabajador público. Ser alcaldesa no te permite tener carta blanca para hacer lo que quieras» ha declarado la portavoz socialista en el Ajuntament de Felanitx, Gracia González. Además, ha añadido que «la alcaldesa ya nos tiene acostumbrados a faltas de educación y respeto hacia la oposición y los funcionarios de la sala. Pero, ahora, ha traspasado una línea roja. No puede seguir ni un minuto más en su cargo».

Por último, los socialistas de Felanitx han querido mostrar su apoyo al agente que recibió las amenazas por parte de la alcaldesa. Unas amenazas ante las cuales compañeros del cuerpo han confirmado la versión del agente. «Denunciar públicamente estas actitudes y abuso de poder es un acto de valentía. Por respeto a los agentes, a los funcionarios ya todo el municipio, Catalina Soler debe dejar de ser alcaldesa» ha concluido González.