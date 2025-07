Miquel Oliver: «Les festes autogestionades són les que fan bullir al poble de Manacor»

L’historiador Manel Santana donarà avui el sus a les festes de Sant Jaume amb la ja tradicional Crida. És el tret de sortida a una setmana i mijta d’unes celebracions que han sabut treure la pols als actes que anys enrere es feien a Manacor en motiu del patró, a més d’afegir-ne d’altres més a l’estil de les neofestes actuals. El batle, Miquel Oliver, n’explica el programa.

- Què destacarieu d’aquest Sant Jaume?

- Són unes festes participatives on es posa de manifest el seu caire de autogestió gràcies al treball que fa l’Obreria de Sant Jaume. Precisament l’Obreria es posà al capdavant no sols per organitzar els actes clàssics, sino dels més nous. Posen sobre la taula la introducció de nous actes i nous elements.

- Precisament enguany es presentaran dos personatges nous: en Jaumet i na Jaumeta. Les festes són vives?

- Les festes de Sant Jaume són una de les festes que més elements incorporen: la banda del música, la mulasa, els cavallers... Enguany es generen aquests dos nous personatges i ho fan de forma dinàmica.

- Quin és el paper de l’Ajuntament?

- Es un element necessari per dur-los a terme, tot i que n’és Obreria qui ho organitza. Les festes autogestionades són les que fan bollir el poble.

- Què en destacarieu d’aquesta evolució?

- Nosaltres incentivam a l’Obreria. Tenim clar que la gent vol festa. L’Obreria té la llicència de posar i llevar, és una festa que evoluciona.

- Què li direu als ciutadans?

- Faig una crida a la participació a que en gaudeixi perquè al darrere hi ha molta feina. Aquestes festes no es fan per a la gent de l’Obreria o per a l’Ajuntament, es fan per al poble.