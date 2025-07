El nuevo trazado del cable eléctrico reduce un 70 por ciento su paso por zonas residenciales

El nuevo trazado terrestre del cable eléctrico reduce casi un 70 % su paso por zonas pobladas de Alcúdia en comparación con el proyecto original, tras haberse habilitado el uso de carreteras y viales públicos para alejar la futura infraestructura energética de las urbanizaciones. Además, en aquellos puntos en los que el segundo enlace energética entre la Península y Mallorca tenga que pasar a pocos metros de una vivienda, se instalará un apantallamiento para minimizar el campo electromagnético que pueda generar.

Así se ha anunciado este jueves durante la última reunión de la mesa de trabajo que ha negociado esta modificación del proyecto estatal desde octubre de 2024 y en la que han participado el subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel Ángel González; la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor; el conseller de Empresa, Autónomos y Energía del Govern de las Illes Balears, Alejandro Sáenz de San Pedro; el conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca, Fernando Rubio; el director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu; la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares; y representantes de la plataforma Vecinos de Alcúdia Afectados por el Cable (VAAC), representada por Sebastià Pujol.

Cabe recordar que esta entidad vecinal ha liderado la lucha contra este proyecto desde finales de 2021 hasta lograr este gran acuerdo. En sus intervenciones, todas las partes han coincidido en que este nuevo trazado es «la mejor solución posible desde el punto de vista ambiental, técnico y social». El cable submarino tocará tierra en Sa Ferradura - donde se considera que hay una menor afectación a la posidonia oceánica - para iniciar un recorrido terrestre alternativo desde Bonaire y Malpas hacia el camí de Salou, enlaza con la carretera Ma-3460, continúa por la pista forestal del Puig de Sant Martí y finaliza en el polígono de Na Lloreta.

Nuevos afectados

Aunque tanto los dirigentes políticos como el portavoz de la plataforma vecinal VAAC han reiterado su satisfacción por el acuerdo alcanzado, otro grupo de vecinos se ha reunido una hora antes con la alcaldesa de Alcúdia y con el director general Diego Viu en la biblioteca de Can Torró para mostrar su desacuerdo porque estos cambios han desviado el cable hacia sus zonas de residencia. Vecinos del Camí de Muntanya, Camí de S'Alou y de la zona rústica han señalado que sus intereses no están representados en la plataforma VAAC porque «el proyecto original no pasaba por nuestras calles y ahora se ha negociado esta modificación del trazado a nuestras espaldas».

Tanto Viu como Red Eléctrica han recordado que ahora, durante la tramitación de estos cambios en el proyecto del segundo enlace energético entre la Península y Mallorca, se abrirá un nuevo periodo de exposición pública en el que los interesados podrán presentar alegaciones a un proyecto que el Gobierno central y el autonómico consideran estratégico para la descarbonización de Mallorca y Menorca.