«No podíamos creer lo que veíamos»: una serpiente de dos metros asusta a los turistas alemanes de Mallorca

Se suponía que sería una tarde relajante en el jardín, pero terminó con un susto tremendo. El domingo, dos grandes serpientes sorprendieron a unos turistas alemanes en Mallorca en Son Servera, en la costa este. Una medía aproximadamente un metro y medio de largo , y la otra, unos dos metros . Los alemanes contaron a la revista Mallorca Magazine sobre su inusual encuentro. También puedes leer sobre la especie, si es peligrosa para los humanos y qué debes hacer si ves una.

«No podíamos creer lo que veíamos», describe la turista Simone S. en un correo electrónico a Mallorca Magazine . «Pasábamos una tarde relajante en el jardín hasta que una serpiente salió del desagüe del suelo». Medía un metro y medio de largo y exploraba los alrededores. Inmediatamente después, llegó la siguiente sorpresa: «Poco después, una segunda serpiente, mucho más gruesa y de unos dos metros de largo, salió deslizándose del suelo».

Según una investigación de la revista Mallorca Magazine , las dos serpientes son de especies diferentes. Según las fotos, una es una culebra de herradura y la otra, una serpiente de cadena. Sin embargo, ninguna es venenosa y, por lo general, inofensiva para los humanos. Difieren en su patrón, pero ambas pueden alcanzar los dos metros de longitud . No obstante, la culebra de cadena puede morder a los humanos si se siente amenazada o acorralada. En las Islas Baleares, estos animales están clasificados como invasores y no están protegidos. Al ser preguntada, Simone S. respondió: «La especie de los especímenes aún no se ha identificado con claridad». Tampoco informó de su inusual avistamiento.

Una serpiente que se arrastraba por el jardín de la mujer alemana medía casi dos metros de largo. Foto: privada

Informar correctamente los avistamientos de serpientes

El COFIB (Instituto de Conservación de la Naturaleza) es responsable de estos casos en Mallorca . Recomiendan informar de inmediato sobre cualquier avistamiento de serpientes . Las personas afectadas pueden llamar al 112 o contactar con el COFIB en el +34 653574145. También enviarán a los animales para capturarlos . Este enlace también ofrece instrucciones para construir su propia trampa para serpientes . Estas instrucciones están en catalán, pero la información más importante también está disponible en inglés.

A pesar del aterrador momento, Simone S. mantuvo la calma en Son Servera al descubrir las dos enormes serpientes en su jardín. Tomó algunas fotos de los animales y luego buscó consejo en un grupo alemán de Facebook . Numerosos turistas, residentes y propietarios con experiencias similares se unieron a la publicación . Muchos también compartieron fotos de sus propios avistamientos de serpientes . De ahora en adelante, Simone S. será un poco más cautelosa al sentarse en su jardín, dijo la alemana: «Estaremos extremadamente alertas a partir de ahora».

Especies de serpientes invasoras en Mallorca

Durante varios años, se han registrado cada vez más avistamientos de diversas especies de serpientes en Mallorca y las islas vecinas, algunas incluso nadando en el mar. El COFIB (Instituto Central para la Conservación de la Naturaleza) captura unas 3.000 serpientes al año con la ayuda de cientos de voluntarios, incluyendo trampas de jaula. Tras los primeros avistamientos en 2016 en Ibiza, los expertos creyeron que la culebra de herradura era terrestre, pero desde entonces se han avistado varias serpientes invasoras nadando en mar abierto.