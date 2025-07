Recta final de les festes del Carme de Porto Cristo

Les festes del Carme de Porto Cristo entren a la seva recta final. Avui és el dia gran de la celebració amb la tradicional processó marinera. A les 19 hores hi haurà la missa amb l'ofrena floral a la Mare de Déu del Carme que, com marca la tradició, després sortirà a la mar amb les barques del Port.

Una altra de les cites importants d'aquestes festes tindrà lloc demà dijous. Serà la Cursa Nocturna que cada any congrega centenars de persones per fer una mica d'esport i també gaudir de la festa. La concentració serà a les 19 hores a la plaça de l'Aljub i mitja hora més tard hi haurà l'escalfament. En realitat, els corredors -families i grups d'amics- donaran el sus a aquesta particular carrera a les vuit del capvespre, quan la calor ja no sigui tant forta.

El recorregut serà de la plaça de l'Aljub i passarà pels carrers Sant Jordi, carretera de les Coves, passeig del Cap des Toll, carrer de la Vela, passeig del Cap des Toll, carretera d'es Moll i arribarà fins a la platja. En acabar hi haurà música i bauxa fins a mitjanit.

Els actes del programa seguiran divendres amb el concurs de balses (17 hores) i la presentació del llibre 'La història en imatges. Porto Cristo i Manacor a les postals d'Àngel Toldrà Viazo'. Serà al centre de Cultura de Porto Cristo a les 20 hores a càrrec dels investigadors i autors del llibre Albert Carvajal i Antoni Gomila.