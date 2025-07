El GOB ve irregularidades graves en el expediente para urbanizar Sa Pedruscada

El Grup Balear Ornitològic (GOB) ve indicios de que el Ajuntament de Capdepera «ha incurrido en irregularidades graves en la tramitación urbanística de la UA-11 Sa Pedruscada, en un análisis detallado de los expedientes municipales y las actuaciones posteriores».

Los hechos se remontan en el 6 de septiembre de 2022, cuando la Junta de Govern Local «aprobó definitivamente la delimitación de la UA-11 basándose en un proyecto de 2013 redactado por el arquitecto Mateu Carrió». El GOB asegura que este proyecto «nunca se aprobó definitivamente en su momento y no es el que finalmente se pretende ejecutar».

El proyecto real que se quiere llevar a cabo, «es en realidad, el impulsado por la promotora RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SAU, que prevé la construcción de hasta 78 viviendas y ya fue presentado el 13 de septiembre de 2022».

Siempre, según el GOB, «este documento incluye un proyecto de reparcelación y dotación de servicios elaborado por la empresa de ingeniería QNAT, que no fue comentada en ninguno de los acuerdos iniciales ni comunicaciones oficiales».

El Consell de Mallorca «señaló diversas deficiencias legales, incluyendo la falta de competencia de la Junta de Gobierno local para aprobar definitivamente la delimitación. El Ajuntament optó por convalidarlo retroactivamente evitando así una nueva aprobación oficial en el Pleno». Esta maniobra «permite una transformación urbanística masiva que no coincide con el proyecto original de Mateu Carrió», concluye el GOB.