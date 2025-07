El solar de Son Serra destinado a 'campers' y caravanas no será de pago por ahora

El solar municipal de Son Serra de Marina destinado al estacionamiento, pernocta y repostaje de agua para caravanas y vehículos camperizados no será de pago por el momento. El plan inicial del Ajuntament de Santa Margalida era cobrar un mínimo de 16 euros por estos servicios y que la gestión diaria la llevara a cabo alguna entidad, club deportivo o asociación cultural del municipio.

Esta idea, sin embargo, ha topado con la oposición de los técnicos municipales por no cumplir con los requisitos legales. «Nuestra intención no es que el uso del solar sea gratuito, sino que se pague un mínimo recibo para su mantenimiento, pero los técnicos no han dado con la fórmula que permita adjudicar esta gestión a alguna asociación del municipio», señala el teniente de alcalde, Joan Monjo.

Solución a las quejas



Cabe recordar que el Ajuntament de Santa Margalida habilitó hace unos meses un solar de propiedad municipal situado en la tercera línea de la playa para que las caravanas y furgonetas tipo ‘camper’ puedan pernoctar, después de haber prohibido que lo puedan hacer en las calles de la primera línea tanto en Son Serra como en Can Picafort, frente al mar, donde se acumulaban varios de estos vehículos los meses de verano.

La tarifa que quería aplicar es de 16 euros por día y vehículo, pero se requiere un sistema de pago que el aún no ha diseñado, al igual que tampoco se ha definido un sistema de reservas, de modo que los caravanistas no pueden saber si encontrarán sitio para estacionar en el solar hasta que se deplazan hasta Son Serra de Marina.

En 2023 el ayuntamiento prohibió aparcar y pernoctar en las calles de la primera línea de Son Serra de Marina (en la foto) y Can Picafort.

Prohibido pernoctar en la calle

El acondicionamiento de este solar - que ha sido aplanado y dotado de conexiones para recarga de agua y de electricidad para pequeños aparatos, así como de sistemas para la evacuación de las aguas grises - tiene como objetivo ofrecer una alternativa a los caravanistas, después de que, en noviembre de 2023, el Ajuntament de Santa Margalida aprobara la prohibición de estacionar en los núcleos costeros de Can Picafort y Son Serra de Marina a todos los vehículos superiores a 2,1 metros de altura y 5,2 de longitud.

Este solar está en mitad de la urbanización de Son Serra, aún cerca del mar pero no en las primeras líneas. Tiene cabida para 25 vehículos y ha sido dotado de sistemas para vaciar las aguas grises y para repostar tanto agua potable como electricidad. Con esta medida incorporada en la ordenanza municipal de Policía y Buen Gobierno, el consistorio margalidà ponía fin a la proliferación de vehículos que aparcaban en las calles de la primera línea, frente al mar, los meses de verano, una actividad creciente que provocó las quejas de los residentes en las viviendas de la zona.

Otras alternativas



Otros municipios que han adaptado un terreno para acoger al turismo de caravanas son Muro - que también ha prohibido que estacionen en las calles próximas a las playas en su zona costera -, así como Sineu e Inca. Las asociaciaciones de caravanistas reclaman que el Consell y a los municipios habiliten más zonas para este tipo de turismo que, solo en Mallorca, contabiliza alrededor de tres mil vehículos matriculados, y sigue creciendo año tras año.