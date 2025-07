Algaida reclama al Consell regular el paso de buggies en las excursiones hacia Cura

Los vecinos del pequeño núcleo de Randa, del término municipal de Algaida, se muestran preocupados porque se ha truncado la tranquilidad del pueblo. Desde el inicio del verano la localidad se ve invadida por las excursiones de buggies y quads que tanto proliferan en toda la isla.

La alcaldesa de Randa, Francesca Salvà, manifiesta que se trata de «una reivindicación vecinal». «Nos gusta la tranquilidad de nuestro pueblo, poder hacer un café sin sobresaltos en la terraza de Es Celler, y hacer la siesta a las tres de la tarde, pero con los desfiles de buggies y quads que pasan a gran velocidad, se altera el bienestar del pueblo».

Salvà también se queja «del ruido que hacen y que no respetan el paso de peatones, pues nunca se paran». Ahora se da la circunstancia de que la población infantil ha aumentado en este pequeño llogaret y «también se teme por su seguridad», apostilla la alcaldesa del lugar.

La alcaldesa expone que «desde el Ajuntament d’Algaida poco podemos hacer, ya que el tramo que va hacia el Puig de Cura, pertenece al Departamento de Carreteras del Consell y nosotros no tenemos las competencias».

El principal problema es «en la subida hacia Cura, donde hay viviendas y las personas transitan a pie para ir al centro. Esta zona se convierte en un peligro, cuando pasan estos vehículos a gran velocidad. Por eso pedimos al Consell que nos dé una mano con este problema». En 2024, el Ajuntament d’Algaida prohibió estas excursiones a su paso por los caminos rurales de Randa.

Buena relación

Francesca Salvà dice no estar en contra de las excursiones de buggies y quads, pero «está claro que necesita regularse». También expone que «tenemos buena relación con el departamento de Carreteras del Consell y hemos conseguido grandes avances». No obstante, «este problema nos satura y necesitamos que nos ayude».

La alcaldesa reivindica que «se pueda reducir la velocidad a su paso por el pueblo hacia el puig de Cura, imponer a éstos vehículos algún silenciador para controlar el ruido e intentar que estas excursiones sean más respetuosas con el entorno».

Rafel Oliver, el regidor que está en la oposición en el Ajuntament d’Algaida, pero también es director insular de Movilitat i Activitats del Consell, dice que «el consistorio algaidí tiene que pedir estas reivindicaciones a la dirección general de Tráfico».