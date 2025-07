Antònia Llodrà: «La implicació de les entitats és fonamental»

Ahir capvespre Porto Cristo va donar el sus oficial a les festes del Carme amb el pregó a càrrec de l’Escola de Música de Porto Cristo que enguany compleix 25 anys de trajectòria. La festa continuarà avui amb una altra de les cites obligades del programa com és la ja tradicional Fira Nocturna a partir de les set de l’horabaixa. La delegada de Porto Cristo, Antònia Llodrà, explica el devenir d’aquestes celebració i com es prepara el nucli costaner per viure-les intensament.

Què ens depara el programa de festes del Carme d’enguany?

Son unes festes molt consolidades que compten amb gran participació de les entitats del nucli. Això per a nosaltres és fonamental. Cal destacar que de cada vegada hi ha més entitats que hi col·laboren i, per tant, hi ha més actes. Tal vegada sí que és veritat que nosaltres, com Ajuntament, anam restant actes que abans organitzàvem directament però és que l’organitzam directament amb les entitats amb les quals passam molt de gust de col·laborar.

El pregó ha anat a càrrec de l’Escola de Música del Port. Per què?

L’Escola de Música de Porto Cristo celebra enguany el seu 25è aniversari. Es una escola que participa sempre amb el poble des de les festes de Sant Antoni fins a Nadal. Es un reconeixement a la feina que han fet durant aquests anys i com ha crescut l’escola de música.

Què destacaria del programa d’enguany?

Són unes festes per a que tohom surti al carrer, un programa familiar on totes les activitats són per a tots. Hem intentat donar cobertura a tothom.