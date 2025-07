La alcaldesa de Felanitx critica la intención de Manacor de convertirse en capital de Llevant

La alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, no ha dudado este jueves mediodía en criticar abiertamente la intención de Manacor de convertirse en capital del Llevant. «Y por qué no Felanitx capital de comarca?» le ha preguntado directamente Soler al alcalde de Manacor, Miquel Oliver, mientras le ha recordado que en Felanitx «tenemos suficientes méritos para ello. No será porque la alcaldesa deje la política municipal por la insular o autonómica».

Soler le ha contestado que si se hace la «comarca de Quíbia, tendrás mi apoyo. De momento, somos nosotros quienes tenemos el marquesado», ha indicado el edil de Manacor. Este jueves, Oliver y sus socios de gobierno han explicado la moción que presentarán por vía de urgencia en el pleno del próximo lunes por convertirse en la capital del Llevant -un hecho que ya ejercen de facto- solicitan al Govern y al Consell de Mallorca una inyección anual de cinco millones de euros. El Ejecutivo autonómico debería aportar el 70 % y el insular el 30 % restante.