Incivismo en Sa Calobra: los turistas desoyen la prohibición de acceso a una zona sin salida

Un rincón de Mallorca visitado por miles de turistas durante el verano ofrece vistas y paisajes espectaculares. Pero para disfrutarlos sin riesgo, conviene seguir las indicaciones de las autoridades, con el fin de evitar sustos. Es lo que pasa en un estrecho sendero que tiempo atrás conectaba bordeando la costa y sin pasar por el emblemático túnel, Sa Calobra y el Torrent de Pareis. El paso de los años, la erosión y los temporales cortaron el paso completo, quedando como un lugar que algunos aprovechan para lanzarse al agua desde una altura considerable, toda vez que no llega a conectar con la playa.

Para evitar posibles riesgos y situaciones de peligro, el Ajuntament d'Escorca decidió cortar el acceso, ya de por sí cerrado con una barandilla metálica, añadiendo otra de plástico con la que disuadir a los curiosos y valientes de pasar por un espacio en el que no está permitido hacerlo ni transitar. Aunque la realidad resulta diametralmente opuesta.

La valla que impide el paso al camino cortado entre Sa Calobra y el Torrent de Pareis.

Pese a ello, y a las advertencias visuales y las de los agentes de la Policía Local de Escorca, muchos turistas, desconocedores de que el camino no tiene final, o con el fin de lanzarse al mar, saltan esas barreras generando un peligro evitable. El alcalde del municipio de la Serra, Antoni Solivellas, asegura que «los agentes vigilan esa zona, pero resulta imposible controlarla permanentemente. Hemos puesto esas señales, pero por desgracia, hay muchos que no las respetan», asegura el primer edil de Escorca.

Dos turistas, haciendo caso omiso de la prohibición de paso.

«Está señalizado y cerrado, por el riesgo de caída. Cuando estás ahí, se ve claramente. Pero la gente no hace caso...», añade Solivellas, quien recuerda que la Policía Local «primero avisa de que no se puede pasar. Si no hacen caso o la actitud es reiterativa, entonces podemos actuar más allá de una simple advertencia».

Mientras tanto, la imprudencia de algunos turistas de los muchos que pasan cada verano por Sa Calobra o el Torrent de Pareis provoca situaciones de posible riesgo de caída al mar al pasar por un sendero sin protecciones en el lado de costa.