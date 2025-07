Vecinos y payeses claman contra los dos trazados del tren a Alcúdia por la Marjal

La Plaça Major de sa Pobla ha sido este jueves el escenario ayer de la primera acción de la plataforma ‘Aquest tren no! Salvem la Marjal’, que se ha impulsado para oponerse a los dos trazados propuestos por el Govern para alargar el tren desde sa Pobla hasta Alcúdia y que afectan a la Marjal poblera. Unas 150 personas han respondido a la convocatoria programada justo antes de la celebración del pleno municipal. De hecho, representantes de todos los partidos (Independents, PP, Més, PSIB-PSOE, PI y Vox) han estado presentes en la concentración para escuchar las reclamaciones de los vecinos y payeses.

El manifiesto de la plataforma ha arrancado con una «preocupación por un tren que hace 50 años que nos decían que llegaría. Por un tren que la mayoría de nosotros deseábamos. Pero, estos caminos de hierro que nos han traído de Ciutat, dibujados en mapas y fotos con rayas gruesas y feroces, nos preocupan porque podría dañar nuestro paisaje y destrozar el alma payesa y marjalera que aún llevamos dentro. La propuesta está vacía de sensibilidad y de saber lo que verdaderamente somos los poblers». Por todo ello, «estamos aquí para decir ‘no’ a los dos trazados que nos propone la Conselleria de Mobilitat. No son nuestros, no nos identificamos con ellos. Solo hay una alegación posible: No a su totalidad, porque tenemos otras alternativas y propuestas más respetuosas con la tierra y el medio ambiente. Más sostenibles y menos destructivas».

El manifiesto ha continuado con el recuerdo a los siglos «que hemos cultivado y sembrado la Marjal con las manos, y ahora cuatro técnicos de despacho y cuatro que se quieren enriquecer con este proyecto, que no han regado nunca ningún huerto, quieren marcarnos nuestro futuro. Y lo más grave, nos quieren robar la dignidad y no lo consentiremos». Ha habido otras proclamas a favor «del transporte público sostenible; del tranvía que en Europa central es la solución a territorios parecidos al nuestro; al bus eléctrico hacia Alcúdia, con un carril único para bus y servicios públicos; a un trazado más amable y sensible, además de al pueblo de Alcúdia, especialmente a los afectados». En el acto también se ha anunciado que la plataforma ayudaría a los afectados y a cualquier ciudadano a presentar alegaciones al proyecto.

El alcalde Biel Ferragut ha pedido intervenir al final de la concentración para trasladar a los vecinos la postura del Ajuntament. Ferragut ha indicado que «la gente nos ha transmitido sus preocupaciones y les hemos escuchado. Tras estudiar el proyecto pensamos que hay alternativas mejorables y trabajamos para buscar otras alternativas, pero deben ser siempre consensuadas». Ha recordado que «el Govern es el impulsor del proyecto y le corresponde dar explicaciones. Desde el Ajuntament no nos quedaremos al margen y nos comprometemos a trasladar todas las inquietudes al Govern».

El próximo 15 de julio se ha convocado una reunión en la que los técnicos explicaran las propuestas del trazado del tren hasta Alcúdia. El alcalde reclama que «los técnicos vengan antes a sa Pobla para responder a los vecinos sobre las dudas y consultas particulares que puedan haber, por si quieren hacer alegaciones, pues el periodo acaba el 18 de agosto. El pueblo no puede quedar a oscuras en un proyecto de esta envergadura». Ferragut ha concluido su intervención diciendo que «nuestro objetivo es que todos puedan dar su parecer, que tenga acceso a la información y entre todos encontremos consenso».

Además, el regidor del PI de sa Pobla, Joan Pérez, ha anunciado que su partido «presentará, en el pleno de agosto, una moción en contra del trazado previsto», además de presentar alegaciones.

Pérez lamenta que «desde el primer momento vimos que no contaban con nosotros, no se nos ha consultado nada ni se han valorado alternativas».