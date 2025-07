La Policía Local de Alcúdia cobró 11.552 horas extra en un solo año

Un informe de los servicios de Intervención del Ajuntament d’Alcúdia ha revelado que la Policía Local de Alcúdia pasó al erario público un total de 11.552 horas extra en 2023, concepto por el cual los 58 agentes de la plantilla cobraron un total de 337.451 euros. El reporte de Intervención critica con dureza la falta de control sobre las gratificaciones que recibe la Policía Local, que ha excedido con creces el límite legal de 80 horas anuales que fija la normativa.

Uno de los motivos que ha llevado a esta situación, según se contempla en reporte de la Intervención, es que «el programa de control horario de los empleados municipales no ha sido adaptado a las peculiaridades del trabajo de la Policía Local, con lo cual no proporciona información fidedigna respecto al cómputo anual de las horas realizadas».

El partido Unides Podem, desde la oposición, ha anunciado que pedirá explicaciones a la alcaldesa y estudiará «si estas irregularidades constituyen un delito» y en caso afirmativo, llevará el asunto a los tribunales.

Exige responsabilidad

El informe apunta directamente al área dirigida por el concejal de Vox, Juan José Sendín, y a la alcaldesa del PP, Fina Linares. «Resulta gravísimo que la Policía no colabores con la Intervención municipal y no facilite el control y fiscalización en estas cuestiones; es inaceptable que la alcaldía y el responsable del área de Seguridad Ciudadana consientan esta falta de colaboración y transparencia y un comportamiento de la Policía que vulnera reiteradamente el principio de buena administración», apunta el análisis del área de Intervención del Ajuntament d'Alcúdia, realizado con motivo de la aprobación de las cuentas generales de 2024.

Juan José Sendín señala que «no es cierto que no se justifiquen las horas extra, lo hace debidamente el inspector jefe, sino que el sistema informático de control que tenemos es arcaico y está pensado para fichar de 8 a 3 de lunes a viernes, no para los que hacen turnos, como los policías». Otro motivo de esta situación se debe a no contar con la plantilla suficiente.

El equipo de gobierno PP-Vox-UxA cierra filas en torno a la gestión de la Policía Local. «Tenemos 58 agentes para una población de 21.000 habitantes, cuando Alcúdia debería disponer de 80; además, somos un municipio turístico cuya población se incrementa en verano hasta picos de 80.000 personas en un mismo día y lugar, y hay que prestar servicios extraordinarios como son la vigilancia de playas y zonas de ocio; la cobertura de fiestas, ferias y eventos multitudinarios; intervenciones urgentes requeridas por los ciudadanos, etc».

Asimismo, el consistorio destaca que «el debate está en el control administrativo de las compensaciones, no en la necesidad de prestar estos servicios; tomamos nota con ánimo de mejorar y, de hecho, ya se está estudiando la fusión de dos sistemas informáticos que faciliten la comprobación de los horarios de los agentes».