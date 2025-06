Guillem Mas Bonet, alcalde de ses Salines: «Los ciudadanos deben ser atendidos con proximidad»

El pasado mes de abril Guillem Francesc Mas Bonet (Ses Salines, 1994) se convirtió en el alcalde de ses Salines tras la precipitada renuncia de Joan Rodríguez. Guillem. Pese a su juventud, no es nuevo en política. Desde hace seis años es regidor en el Ajuntament de su localidad y hasta ahora ocupaba la primera tenencia de Alcaldía, además de las áreas de Fiestas, Deportes y Juventud.

Su entrada como alcalde fue sin previo aviso ya que la renuncia de Joan Rodríguez lo precipitó todo. ¿Cómo lo vivió?

—Todo fue muy rápido. Joan Rodríguez me comunicó su decisión y me propuso el reto. No dudé ni un momento ya que para mi es un sueño que quería que se cumpliera.

Pese a que ses Salines cuenta con poco más de 5.000 habitantes es un municipio importante. ¿CÓmo afronta estos dos años de Alcaldía?

—Con mucha responsabilidad y gran ilusión. Ses Salines es un municipio con una actividad económica muy diversa: turismo, comercio local, restauración... Todo ello conforma un tejido vivo y dinámico que necesita ser escuchado y contar con el apoyo del Ajuntament. Además, tenemos un municipio extenso con realidades diferentes como en la Colònia de Sant Jordi. Todo ello hace que la gestión municipal requiera mucha proximidad, coordinación y planificación. Estos dos años que quedan de legislatura quiero consolidar los proyectos ya iniciados. Estoy decidido a aprovechar cada oportunidad para hacer crecer el municipio de manera equilibrada, justa y sostenible, siempre por el bien común de los ciudadanos.

¿Cuales serán sus prioridades?

—Nuestra prioridad es que la gente sea el centro de nuestras políticas y de nuestro día a día. Los ciudadanos deben ser atendidos con proximidad y debemos resolver el día a día de todo el mundo. Otra de las prioridades es mantener y reformar aquello que ya tenemos. Tanto en Ses Salines como en la Colònia de Sant Jordi contamos con muchos espacios públicos, equipamientos que necesitan mantenimiento constante. Defiendo que no es necesario hacer grandes obras para avanzar, lo que debemos hacer es cuidar aquello que tenemos. Además queremos garantizar servicios públicos de calidad durante todo el año, no solo en verano. Para ello trabajamos codo con codo con entidades, clubes deportivos y colectivos del municipio.

Joan Rodríguez mantiene la cartera de Turismo y es el coordinador del equipo municipal. ¿ Es un paso al lado más que una retirada?

—Sí. Su papel de coordinador es y será muy importante. Además, es un apasionado del urbanismo y seguro que seguirá en su área con el máximo de exigencia.

Cada verano su municipio duplica o triplica el número de residentes. ¿Cómo piensa hacer frente a las demandas de la población en este periodo?

—En verano llegamos a los 18.000 residentes y ello implica más limpieza, seguridad, aparcamiento, recogida de residuos... Por ello planificamos con anticipación y reforzamos los servicios clave en verano. Pero nuestra apuesta es trabajar todo el año, porque ses Salines no solo es un destino turístico, es nuestra casa.

Hace unas semanas vimos un ‘chill out’ en Es Carbó. La respuesta del Ajuntament fue contundente. ¿Qué sanción les van a imponer?

—La Policía Local actuó en tiempo récord. El expediente se está tramitando y no podemos avanzar como terminará.

Han implantado el ‘porta a porta’ en la zona costera y no ha sido fácil, ¿qué balance hace de como está funcionando?

—Era una de nuestras prioridades. Como en todo, cuando se empieza hay problemas de organización, pero creemos que el problema está solucionado y funciona con total normalidad.

¿Qué previsiones tienen para los meses de verano?

—Como he dicho, en verano la Colònia multiplica sus habitantes, más demanda, y los servicios que se tienen que cubrir son más. Pero estamos preparados para recibir a tanta gente y seguro que el verano transcurrirá con total normalidad.

¿Qué proyectos tiene en marcha el ayuntamiento?

—Estos días hemos dado por finalizada una obra muy solicitada por los vecinos, como la rampa en la entrada de la playa del Marqués. A parte, tenemos en ejecución la nueva reforma del campo de deportes de Ses Ramones. En ses Salines hemos hecho obras en diferentes edificios municipales: CEIP, Ca Ses Monges y Escoles Velles...

El día de su investidura, el líder de la oposición le reclamó más diálogo. ¿Cómo son las relaciones con la oposición?

—Desde el primer día he dejado claro que mi manera de entender la política municipal pasa por el diálogo y la colaboración. Somos conscientes de que la oposición representa a una parte muy importante del pueblo. Mi puerta siempre ha estado y estará abierta.